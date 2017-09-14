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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10051100521005310054

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:пердак разорвало? :lol:
все с тобой понятно

так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.

ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. :D

самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:24

Прям по Кенеді

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:пердак разорвало? :lol:
все с тобой понятно

так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.

ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. :D

самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...

https://dou.ua/forums/topic/50394/#2880052
Вірите чи ні — але після початку війни майже усю зарплату (за винятком на їжу та комуналку) — я витрачав на донати. Усі гроші, які були на рахунку з попередніх років — купив військові облігації.
Я чудово розумію що за часів війни маю робити усе що можу задля перемоги. Тим більше мешкаючи у Харкові: нема сенсу накопичувати гроші якщо завтра тебе може вбити ракетою. Є сенс робити усе аби війна швидше закінчилася.
Якби держава також грала за правилами — то я був би обмежено придатний або взагалі заброньований і міг досить заробляти валюту для перемоги в Україні.
Але ТЦК хоче бачити мене в окопах — тільки аби виконувати план. Так само як мій молодий і сильний родич з військовим досвідом загинув тільки тому, що командиру треба було відрапортувати «наступ» до 24 Серпня.
У цьому різниця: влада не питає громадян «що ви готові зробити задля перемоги» — думка «гарматного м’яса» державу не цікавить.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жахлива ситуація: у Вугледарі ЗСУ опинилися майже в оточенні, – OSTIN

❗️ На мапі, що показує розташування військ, зеленим позначені дві останні ґрунтові дороги, якими можна вийти з міста, але обидві проходять через сіру зону – територію між позиціями ворога і українських військ
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:36

  Бетон написав:Жахлива ситуація: у Вугледарі ЗСУ опинилися майже в оточенні, – OSTIN

❗️ На мапі, що показує розташування військ, зеленим позначені дві останні ґрунтові дороги, якими можна вийти з міста, але обидві проходять через сіру зону – територію між позиціями ворога і українських військ

аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося.
вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу.
треба більше мобілізованих.
пачіму ви нє хатітє ваєвать?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:37

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:пердак разорвало? :lol:
все с тобой понятно

так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.

ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. :D
самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...

Ви проігнорували зауваження Сергія, перекрутивши тему в іншу сторону.
Якщо абстрагуватись то "ухилянти що бояться" хоча б чесні самі з собою та оточуючими, а "ухилянти що порішали/непридатні/заброньовані" брехливі дволикі створіння, які співають тут пісеньки про героїзм в окопах, "ни шагу назад", і т.д. знаючи що їх це жодним чином не стосується.
По аналогії це як чоловікам писати до Флер "ти шо ухилянтка, до цих пір не народила 10 призовників? Я б запросто, тільки бронь/відстрочка заважає"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося.
вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу.
треба більше мобілізованих.
пачіму ви нє хатітє ваєвать?

цей злочин (інакше не скажеш) стався через те що нехотіли озвувати таку болючу "неперемогу" в тиждень зустрічей в США, тому тягнули до останного, і знов все проє..ли
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989
Denik
 
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