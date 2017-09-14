Бетон написав:Жахлива ситуація: у Вугледарі ЗСУ опинилися майже в оточенні, – OSTIN
❗️ На мапі, що показує розташування військ, зеленим позначені дві останні ґрунтові дороги, якими можна вийти з міста, але обидві проходять через сіру зону – територію між позиціями ворога і українських військ
аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося. вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу. треба більше мобілізованих. пачіму ви нє хатітє ваєвать?
Shaman написав:пердак разорвало? все с тобой понятно
так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.
ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...
Ви проігнорували зауваження Сергія, перекрутивши тему в іншу сторону. Якщо абстрагуватись то "ухилянти що бояться" хоча б чесні самі з собою та оточуючими, а "ухилянти що порішали/непридатні/заброньовані" брехливі дволикі створіння, які співають тут пісеньки про героїзм в окопах, "ни шагу назад", і т.д. знаючи що їх це жодним чином не стосується. По аналогії це як чоловікам писати до Флер "ти шо ухилянтка, до цих пір не народила 10 призовників? Я б запросто, тільки бронь/відстрочка заважає"
whois2010 написав:аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося. вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу. треба більше мобілізованих. пачіму ви нє хатітє ваєвать?
цей злочин (інакше не скажеш) стався через те що нехотіли озвувати таку болючу "неперемогу" в тиждень зустрічей в США, тому тягнули до останного, і знов все проє..ли
budivelnik написав:Може краще про хороше? Як таке Вчителька напівсільської школи , четверо дітей Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну Дочка - не остання людина в госпітальєрах Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
Чи знає ця вчителька наскільки в неї життя хороше, чи справляється вона зі щастям що на неї звалилось? Інша справа тиловики з заброньованими синами, не живуть а мучаються
1 Це вчителька моєї молодшої 2 Я з нею і вона зі мною ( і моєю сімєю) -особисто знайомі 3 В неї до моєї сімї-претензій не має а в алярміста закарпатського котла - чомусь є.
То може це ти ведеш себе не коректно поширюючи зрадофілію і прикриваючись такими вчительками і такими як я ?
ПС Друга частина про тумбочки і знижки - так це також про мою сімю. Це моєму СТАРШОМУ сину надавав знижки працівник пошти за відправку гуманітарки.. І знову якась дивина Працівник пошти ВВАЖАЄ що робогта мого старшого настільки потрібна що робить знижки в рази а зрадофіліст з закарпаття чогосьвважає що він важливіший ніж моя сімя..