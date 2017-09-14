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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1005210053100541005510056>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:36

  Бетон написав:Жахлива ситуація: у Вугледарі ЗСУ опинилися майже в оточенні, – OSTIN

❗️ На мапі, що показує розташування військ, зеленим позначені дві останні ґрунтові дороги, якими можна вийти з міста, але обидві проходять через сіру зону – територію між позиціями ворога і українських військ

аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося.
вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу.
треба більше мобілізованих.
пачіму ви нє хатітє ваєвать?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:37

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:пердак разорвало? :lol:
все с тобой понятно

так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.

ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. :D
самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...

Ви проігнорували зауваження Сергія, перекрутивши тему в іншу сторону.
Якщо абстрагуватись то "ухилянти що бояться" хоча б чесні самі з собою та оточуючими, а "ухилянти що порішали/непридатні/заброньовані" брехливі дволикі створіння, які співають тут пісеньки про героїзм в окопах, "ни шагу назад", і т.д. знаючи що їх це жодним чином не стосується.
По аналогії це як чоловікам писати до Флер "ти шо ухилянтка, до цих пір не народила 10 призовників? Я б запросто, тільки бронь/відстрочка заважає"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося.
вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу.
треба більше мобілізованих.
пачіму ви нє хатітє ваєвать?

цей злочин (інакше не скажеш) стався через те що нехотіли озвувати таку болючу "неперемогу" в тиждень зустрічей в США, тому тягнули до останного, і знов все проє..ли
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:55

  Denik написав:І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989

ВИ НЕ Є УЧАСНИКОМ ЧАТУ!!!
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:06

  Denik написав:І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989

:)
Молдова и Украина достигли неформальной договоренности о продолжении поставок российского газа в Приднестровье после окончания транзитного контракта с "Газпромом" в конце 2024 года.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:11

  Letusrock написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...
Чи знає ця вчителька наскільки в неї життя хороше, чи справляється вона зі щастям що на неї звалилось?
Інша справа тиловики з заброньованими синами, не живуть а мучаються :D
1 Це вчителька моєї молодшої
2 Я з нею і вона зі мною ( і моєю сімєю) -особисто знайомі
3 В неї до моєї сімї-претензій не має
а в алярміста закарпатського котла - чомусь є.

То може це ти ведеш себе не коректно поширюючи зрадофілію і прикриваючись такими вчительками і такими як я ?

ПС
Друга частина про тумбочки і знижки - так це також про мою сімю.
Це моєму СТАРШОМУ сину надавав знижки працівник пошти за відправку гуманітарки..
І знову якась дивина
Працівник пошти ВВАЖАЄ що робогта мого старшого настільки потрібна що робить знижки в рази
а зрадофіліст з закарпаття чогосьвважає що він важливіший ніж моя сімя..

Для тебе особисто це не виглядає дивним?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Особенно заполненность зала

Слева француз отодвинулся подальше, шоб не подумали что он тут причем. Справа вообще никто не сел. Підтримка 100+
Mimohod
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с 12:40
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:52

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