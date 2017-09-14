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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10053100541005510056>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:55

Shaman
так а ваші де історії про армію якщо другим закидаєте?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:56

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося.
вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу.
треба більше мобілізованих.
пачіму ви нє хатітє ваєвать?

цей злочин (інакше не скажеш) стався через те що нехотіли озвувати таку болючу "неперемогу" в тиждень зустрічей в США, тому тягнули до останного, і знов все проє..ли

у вас немає ніякої інформації, хто що знав, хто не знав. якій план дій та таке інше.

тому не треба цю брехню писати. пишіть факти, а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:00

Прямо сейчас ударили баллистикой по аэродрому в старконе
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:01

  Shaman написав:самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...


так ви хто - самопожертва чи ухилянт?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:03

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:04

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:07

  detroytred написав:
  Xenon написав:
⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

Дивна ситуація виникає.
Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д.
Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.

І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку?
Ділема виникає.


Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно.
І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки.
Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:11

  Wirująświatła написав:Прямо сейчас ударили баллистикой по аэродрому в Старконе

При чому перший вибух відбувся/пролунав ще ДО оголошення тривоги.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:11

  Mimohod написав:
  _hunter написав:Особенно заполненность зала

Слева француз отодвинулся подальше, шоб не подумали что он тут причем. Справа вообще никто не сел. Підтримка 100+

просто вакханалия сегодня, зрадоёпы на перекличке :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:14

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.

ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. :D
самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...

Ви проігнорували зауваження Сергія, перекрутивши тему в іншу сторону.
Якщо абстрагуватись то "ухилянти що бояться" хоча б чесні самі з собою та оточуючими, а "ухилянти що порішали/непридатні/заброньовані" брехливі дволикі створіння, які співають тут пісеньки про героїзм в окопах, "ни шагу назад", і т.д. знаючи що їх це жодним чином не стосується.
По аналогії це як чоловікам писати до Флер "ти шо ухилянтка, до цих пір не народила 10 призовників? Я б запросто, тільки бронь/відстрочка заважає"

це ви перекручуєте, й під виглядом фактів пишете брехню.

ні я, ні інші ваші опоненти не пишуть про "ни шагу назад" (це взагалі вигадки), ні про кордони 91, ні про війну до кінця - це все вигадки ухилянтів чи взагалі найманих пропагандонів - я ще не розібрався хто з вас ху.

зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

тому ви всі висміюєте мобілізацію, тих, хто каже, що мобілізація необхідна та таке інша. бо схоже в багатьох мета - лише поширити зневіру та й все.

добре, хоч на мої повідомлення йде перекличка цих зрадофілів. цікаво ви всі за гроші, чи є ідейні?
  tester7336 написав:Shaman
так а ваші де історії про армію якщо другим закидаєте?

  whois2010 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...

потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву...
але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...

впевнений, шановне панство залюбки послухало б ваші історії про ваш героїзм та самопожертву в зсу. а, нема про що розповісти? шкода... ну хочаб світлину свого бойового дивана покажіть
"все с тобой понятно" (с) Шаман

питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
Shaman
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  #<1 ... 10053100541005510056>
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