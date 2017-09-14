whois2010 написав:аналітика в штабі не працює і ніхто не розумів що коїться і які будуть наслідки? це ж не за годину сталося. вчасно не відведені люди в оточені. вони не важливі, важливі руїни для потужної картинки? чергова "незламна фортеця" з кинутими на знищення воїнами зсу. треба більше мобілізованих. пачіму ви нє хатітє ваєвать?
цей злочин (інакше не скажеш) стався через те що нехотіли озвувати таку болючу "неперемогу" в тиждень зустрічей в США, тому тягнули до останного, і знов все проє..ли
у вас немає ніякої інформації, хто що знав, хто не знав. якій план дій та таке інше.
тому не треба цю брехню писати. пишіть факти, а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба
Дивна ситуація виникає. Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д. Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.
І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку? Ділема виникає.
Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно. І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки. Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
sergey_stasyuk555 написав:так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.
ти переплутав - ухилянти пишуть про то, як лячно, як вони бояться вийти й про злобних хлопців з ТЦК. самопожертва та ухилянти - це хіба в репортажах з Тиси...
Ви проігнорували зауваження Сергія, перекрутивши тему в іншу сторону. Якщо абстрагуватись то "ухилянти що бояться" хоча б чесні самі з собою та оточуючими, а "ухилянти що порішали/непридатні/заброньовані" брехливі дволикі створіння, які співають тут пісеньки про героїзм в окопах, "ни шагу назад", і т.д. знаючи що їх це жодним чином не стосується. По аналогії це як чоловікам писати до Флер "ти шо ухилянтка, до цих пір не народила 10 призовників? Я б запросто, тільки бронь/відстрочка заважає"
це ви перекручуєте, й під виглядом фактів пишете брехню.
ні я, ні інші ваші опоненти не пишуть про "ни шагу назад" (це взагалі вигадки), ні про кордони 91, ні про війну до кінця - це все вигадки ухилянтів чи взагалі найманих пропагандонів - я ще не розібрався хто з вас ху.
зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.
тому ви всі висміюєте мобілізацію, тих, хто каже, що мобілізація необхідна та таке інша. бо схоже в багатьох мета - лише поширити зневіру та й все.
добре, хоч на мої повідомлення йде перекличка цих зрадофілів. цікаво ви всі за гроші, чи є ідейні?
tester7336 написав:Shaman так а ваші де історії про армію якщо другим закидаєте?
whois2010 написав:
Shaman написав:
sergey_stasyuk555 написав:"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву... але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...
впевнений, шановне панство залюбки послухало б ваші історії про ваш героїзм та самопожертву в зсу. а, нема про що розповісти? шкода... ну хочаб світлину свого бойового дивана покажіть "все с тобой понятно" (с) Шаман
питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...