Дивна ситуація виникає. Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д. Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.
І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку? Ділема виникає.
Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно. І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки. Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
Хотаб розтлумачить про фарш який прокручується взад