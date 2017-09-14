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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10053100541005510056

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:15

  Прохожий написав:
  Mimohod написав:
  _hunter написав:Особенно заполненность зала

Слева француз отодвинулся подальше, шоб не подумали что он тут причем. Справа вообще никто не сел. Підтримка 100+

просто вакханалия сегодня, зрадоёпы на перекличке :mrgreen:

це не лише сьогодні, а взагалі останнім часом - їх тут інколи більше, ніж адекватних людей...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:19

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

може хватить брехні?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:20

  Hennady написав:
  detroytred написав:
  Xenon написав:⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

Дивна ситуація виникає.
Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д.
Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.

І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку?
Ділема виникає.


Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно.
І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки.
Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?

Хотаб розтлумачить про фарш який прокручується взад
flyman
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  #<1 ... 10053100541005510056
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