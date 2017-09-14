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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1005410055100561005710058>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:19

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

може хватить брехні?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:20

  Hennady написав:
  detroytred написав:
  Xenon написав:⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

Дивна ситуація виникає.
Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д.
Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.

І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку?
Ділема виникає.


Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно.
І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки.
Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?

Хотаб розтлумачить про фарш який прокручується взад
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:31

  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...


я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«України більше немає». Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з РФ
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.

FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.

«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

це ви зробили вигляд що не розумієме в чому справа, і перекинули стрілки. Нижче вже пояснили:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...

я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Дозвольте продовжити, чисто гіпотетично можливо комусь це фінансово вигідно. І є країни типу наших союзників які будуьь підтримувати цю війну безкінечно.

Звичайно що вигідно. Акції Rainmetall, BAE SYStems, Nortrop та інших ростуть.
Це поставило Трампа в дуже цікаву розтяжку, адже виробники зброї - спонсори республіканців. Але поїздка Зелі в пенсильванію все зіпсувала і Трамп псіханув..
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:46

  tester7336 написав:
  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...

я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.

хто перекручує - нехай читачі розбираються
  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець

"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...

бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.

бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:49

США не вражені планом перемоги Зеленського: у WSJ розкрили причини

https://informator.ua/uk/ssha-ne-vrazhe ... i-prichini

Одним словом в этом плане ничего нового - нет. Дайте ...дайте...дайте нам...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 26 вер, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:52

  Shaman написав:бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.
бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...

скабєєва та гебельс могли б в тебе повчитись мистецтву "наводити нерозібравшихся на путь істінний".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:52

  Shaman написав:завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.


так в тому й була суть претензії повідомлення що розкажщик писав не на своєму прикладі та своїх родичів. а писати як інші герої - таких мастаків вагон з прицепом.
tester7336
 
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