Дивна ситуація виникає. Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д. Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.
І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку? Ділема виникає.
Ситуація не дивна... Просто всі ці суперюристи "провтикали", що згідно ЗУ "Про військовий обовязок..." (у якого діє не остання редакція, як зазвичай у інших законів, а всі редакції, так як там мова про дати і вік) особи 1974 року народження і старші не є військовозобовязаними, а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно. І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки. Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
Хотаб розтлумачить про фарш який прокручується взад
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.
«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.
FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.
«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.
погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій... важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.
Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.
це ви зробили вигляд що не розумієме в чому справа, і перекинули стрілки. Нижче вже пояснили:
tester7336 написав:
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.
Banderlog написав:Дозвольте продовжити, чисто гіпотетично можливо комусь це фінансово вигідно. І є країни типу наших союзників які будуьь підтримувати цю війну безкінечно.
Звичайно що вигідно. Акції Rainmetall, BAE SYStems, Nortrop та інших ростуть. Це поставило Трампа в дуже цікаву розтяжку, адже виробники зброї - спонсори республіканців. Але поїздка Зелі в пенсильванію все зіпсувала і Трамп псіханув..
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
я розумію що вам хочеться перекрутити на свою користь, але там і поряд не було зневаги до самої історії. претензія була до розкажчика.
хто перекручує - нехай читачі розбираються
sergey_stasyuk555 написав:
budivelnik написав:Може краще про хороше? Як таке Вчителька напівсільської школи , четверо дітей Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну Дочка - не остання людина в госпітальєрах Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.
бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...
Shaman написав:бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад. бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...
скабєєва та гебельс могли б в тебе повчитись мистецтву "наводити нерозібравшихся на путь істінний".