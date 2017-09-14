Нарешті хороша новина для нас і не дуже - для сусідів. Особливо приємно, на фоні "успіхів" нашого Верховного в США.
Saudi Arabia is ready to abandon its unofficial price target of $100 a barrel for crude as it prepares to increase output, in a sign that the kingdom is resigned to a period of lower oil prices, according to people familiar with the country’s thinking.
The world’s largest oil exporter and seven other members of the Opec+ producer group had been due to unwind long-standing production cuts from the start of October. But a two-month delay sparked speculation over whether the group would ever be able to raise output, with the price of Brent crude, the international benchmark, briefly dropping below $70 this month to its lowest since December 2021.
Shaman написав:бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад. бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...
скабєєва та гебельс могли б в тебе повчитись мистецтву "наводити нерозібравшихся на путь істінний".
це твоя школа, твої вчителі.
а я просто виводжу вас на чисту воду. в тебе ж завдання - все заплутати, все неоднозначно, треба розібратися - класична схема брехуна й загалом Раші на поточний момент. тому не треба мені оцих суперечок ні про що. краще визнай, що наведений приклад родини вимагає пошани, як мінімум.
_Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін. Що буде якщо Трамп виграє вибори?
Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.
++ Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 26 вер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.