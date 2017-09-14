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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10055100561005710058>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:54

  Shaman написав:погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде

це про кого така зрада?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:16

  tester7336 написав:
  Shaman написав:завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.

так в тому й була суть претензії повідомлення що розкажщик писав не на своєму прикладі та своїх родичів. а писати як інші герої - таких мастаків вагон з прицепом.

все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.

й тільки - треба здаватися, треба здаватися...

чому не можна писати про інших? та й власне Будівельник гадаю для перемоги зробив більше, ніж всі його критики разом узяті.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:18

Нарешті хороша новина для нас і не дуже - для сусідів.
Особливо приємно, на фоні "успіхів" нашого Верховного в США.
Saudi Arabia is ready to abandon its unofficial price target of $100 a barrel for crude as it prepares to increase output, in a sign that the kingdom is resigned to a period of lower oil prices, according to people familiar with the country’s thinking.

The world’s largest oil exporter and seven other members of the Opec+ producer group had been due to unwind long-standing production cuts from the start of October. But a two-month delay sparked speculation over whether the group would ever be able to raise output, with the price of Brent crude, the international benchmark, briefly dropping below $70 this month to its lowest since December 2021.

https://www.ft.com/content/1d186f62-5941-4f9e-aef1-7d93a8a696cd

Звичайно, до грудня нічого не зміниться. Але вже на фоні цієї публікації ціни просіли.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:18

  Shaman написав:погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...

Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

"Хуже не будет!" + "Хоть паржом!" (с) :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 26 вер, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:19

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:бо чогось ви всі побігли про мене щось розповідати. а завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.
бо чим менше буде таких родин, то більше таких трагедій, як у Базилевича...

скабєєва та гебельс могли б в тебе повчитись мистецтву "наводити нерозібравшихся на путь істінний".

це твоя школа, твої вчителі.

а я просто виводжу вас на чисту воду. в тебе ж завдання - все заплутати, все неоднозначно, треба розібратися - класична схема брехуна й загалом Раші на поточний момент. тому не треба мені оцих суперечок ні про що. краще визнай, що наведений приклад родини вимагає пошани, як мінімум.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:22

  Shaman написав:
  Прохожий написав:
  Mimohod написав:Слева француз отодвинулся подальше, шоб не подумали что он тут причем. Справа вообще никто не сел. Підтримка 100+

просто вакханалия сегодня, зрадоёпы на перекличке :mrgreen:

це не лише сьогодні, а взагалі останнім часом - їх тут інколи більше, ніж адекватних людей...

Я правильно понимаю, что на официально одобренном Партией новоязе -- "зрадой" стала обычная новость, которая Найвэлычнишого не в самом Потужном свете рисует? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:26

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.

++
Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. :(
Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо. :?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 26 вер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:28

  Shaman написав:краще визнай, що наведений приклад родини вимагає пошани, як мінімум.

звісно я визнаю ЇХ ДІЇ сміливими, гідними пошани та такими що наближають перемогу.
тільки причому до їх вчинків ти та будівельник мені все одно не зрозуміло.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:29


Потужна Зепломатія.
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