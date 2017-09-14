це ти мене тулиш до цією ситуації - для чого? щоб черговий срач розвести напевне...
а Будівельник просто поділився досвідом як воно є - бо знає цих людей...
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:38
це ти мене тулиш до цією ситуації - для чого? щоб черговий срач розвести напевне...
а Будівельник просто поділився досвідом як воно є - бо знає цих людей...
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:48
Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:49
Спокойно, часть адекватных респов против Трампа. Это человек раздирающий и шантажирующий собственную партию и главу конгресса. Поэтому демарш Трампа от встречи с популярной персоной, больше бьёт по его рейтингу. Это не прямая поддержка однопартийной системы неизвестным тому обществу Порошенко. Пускай ищут респов и каналы респов для интервью в котором скажут что все партии в США самые демократичные демократы. И настроены на борьбу с триадой орки, Иран, Китай как самыми авторитарными авторитарами каналам нужны рейтинги, нам нужна публичность.
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:54
Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш?
Зе не хоче завершення війни. Навіть напевно не сам Зе, а його оточення. Єрмаки, Подоляки відразу втратять владу у випадку завершення війни(з втратою територій, іншого завершення на сьогодні не проглядається). Тому і не потрібно їм то завершення.
І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир."
Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою.
Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.
Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2.
І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.
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