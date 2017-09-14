Одним словом в этом плане ничего нового - нет. Дайте ...дайте...дайте нам...
Wirująświatła написав:
detroytred написав:гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї
тогда это конфликт папы (США) и дочки (Украины) за бабки. Но на глобальный все равно не тянет.
Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін. Що буде якщо Трамп виграє вибори?
Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.
Спокойно, часть адекватных респов против Трампа. Это человек раздирающий и шантажирующий собственную партию и главу конгресса. Поэтому демарш Трампа от встречи с популярной персоной, больше бьёт по его рейтингу. Это не прямая поддержка однопартийной системы неизвестным тому обществу Порошенко. Пускай ищут респов и каналы респов для интервью в котором скажут что все партии в США самые демократичные демократы. И настроены на борьбу с триадой орки, Иран, Китай как самыми авторитарными авторитарами каналам нужны рейтинги, нам нужна публичность.
Shaman написав:погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій... важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.
Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш? Зе не хоче завершення війни. Навіть напевно не сам Зе, а його оточення. Єрмаки, Подоляки відразу втратять владу у випадку завершення війни(з втратою територій, іншого завершення на сьогодні не проглядається). Тому і не потрібно їм то завершення.
І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир." Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою. Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.
Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2. І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.
«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.
То він має на увазі кейс с Кісінджером восени 2022 Що у Трампа на язику, то демократів в думках Західний естеблішмент цього не пробачить ніколи
_Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін. Що буде якщо Трамп виграє вибори?
......... Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо.
Не берусь судить об этой ситуации, надо знать подробнее. Возможно, действительно, про..б Маркаровой. Но, по-моему, ситуация хуже. Сейчас очень неудачное для нас время - предвыборная кампания в США. Боюсь, что тут по принципу: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Не это, так нашлось бы что-то другое. Зеленский похвалил Трампа, но покритиковал его вице Вэнса. Это тоже вызвало возмущение Трампа, который назвал это "брудні маленькі випади" (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/25/7194945/). А что, Зеленский должен был согласиться с идеями Вэнса или просто промолчать? К сожалению, нынешние политики думают не о принципиальных вопросах, а исключительно о голосах избирателей, нет принципиальных позиций, а только ситуативные решения и действия. Трампу глубоко плевать на Украину, он, возможно, и не знает точно, где мы находимся. Зато ему важно найти аргументы для избирателей, доказывающие грехи демократов, "грязную" игру. То, что это происходит за счёт Украины, Трампу глубоко наплевать. Так же, как и на многое другое. Он не постеснялся в 2020 поставить на дыбы страну, его выступления привели к захвату Капитолия. Что уж там Украина.
_Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін. Що буде якщо Трамп виграє вибори?
Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.
Спокойно, часть адекватных респов против Трампа. Это человек раздирающий и шантажирующий собственную партию и главу конгресса. Поэтому демарш Трампа от встречи с популярной персоной, больше бьёт по его рейтингу. Это не прямая поддержка однопартийной системы неизвестным тому обществу Порошенко. Пускай ищут респов и каналы респов для интервью в котором скажут что все партии в США самые демократичные демократы. И настроены на борьбу с триадой орки, Иран, Китай как самыми авторитарными авторитарами каналам нужны рейтинги, нам нужна публичность.
Розцінюється як втручання у виборчий процес. Якби поїхав на завод в Айову, а не Пенсинвалію та ще й в оточенні демів, виглядало би інакше.
_Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін. Що буде якщо Трамп виграє вибори?
......... Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо.
Не берусь судить об этой ситуации, надо знать подробнее. Возможно, действительно, про..б Маркаровой. Но, по-моему, ситуация хуже. Сейчас очень неудачное для нас время - предвыборная кампания в США. Боюсь, что тут по принципу: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Не это, так нашлось бы что-то другое. Зеленский похвалил Трампа, но покритиковал его вице Вэнса. Это тоже вызвало возмущение Трампа, который назвал это "брудні маленькі випади" (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/25/7194945/). А что, Зеленский должен был согласиться с идеями Вэнса или просто промолчать? К сожалению, нынешние политики думают не о принципиальных вопросах, а исключительно о голосах избирателей, нет принципиальных позиций, а только ситуативные решения и действия. Трампу глубоко плевать на Украину, он, возможно, и не знает точно, где мы находимся. Зато ему важно найти аргументы для избирателей, доказывающие грехи демократов, "грязную" игру. То, что это происходит за счёт Украины, Трампу глубоко наплевать. Так же, как и на многое другое. Он не постеснялся в 2020 поставить на дыбы страну, его выступления привели к захвату Капитолия. Что уж там Украина.
Можна було тактично промовчати а не нагнітати тему. Згладжування кутів - це для слабаків.
budivelnik написав:Працівник пошти ВВАЖАЄ що робогта мого старшого настільки потрібна що робить знижки в рази
Дивись - в перших півроку(нехай навіть перший рік) повномасштабки - нема питань, так - треба потужно волонтерити/допомагати ЗСУ! Але далі, все більш потрібні саме люди, які мають підмінити тих, які куячать ворога на фронті вже ТРИДЦЯТЬ ОДИН МІСЯЦЬ!!! А також сзчешників!
Тобто, розумієш - сзчешників пішло мінімус 100к+(а реальна цифра може бути х2, х3) - вже на вчора треба на їх місця когось поставити + ті, що 2,5р. - вже втомлені і їхня "потужність" вже ледь жевріє!!! Теж треба замінювати!
Тому я кажу - на фронті потрібні зараз твої сини, а не їхні гроші!!!
І поточна ситуація на фронті - саме підкреслює мої слова!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 26 вер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.