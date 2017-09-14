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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1005610057100581005910060>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:38

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:краще визнай, що наведений приклад родини вимагає пошани, як мінімум.

звісно я визнаю ЇХ ДІЇ сміливими, гідними пошани та такими що наближають перемогу.
тільки причому до їх вчинків ти та будівельник мені все одно не зрозуміло.

це ти мене тулиш до цією ситуації - для чого? щоб черговий срач розвести напевне...

а Будівельник просто поділився досвідом як воно є - бо знає цих людей...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:48

  Игорь Алексеевич написав:США не вражені планом перемоги Зеленського: у WSJ розкрили причини

https://informator.ua/uk/ssha-ne-vrazhe ... i-prichini

Одним словом в этом плане ничего нового - нет. Дайте ...дайте...дайте нам...
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї
тогда это конфликт папы (США) и дочки (Украины) за бабки. Но на глобальный все равно не тянет.


Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:49

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.

Спокойно, часть адекватных респов против Трампа. Это человек раздирающий и шантажирующий собственную партию и главу конгресса. Поэтому демарш Трампа от встречи с популярной персоной, больше бьёт по его рейтингу. Это не прямая поддержка однопартийной системы неизвестным тому обществу Порошенко. Пускай ищут респов и каналы респов для интервью в котором скажут что все партии в США самые демократичные демократы. И настроены на борьбу с триадой орки, Иран, Китай как самыми авторитарными авторитарами :) каналам нужны рейтинги, нам нужна публичность.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:54

  Shaman написав:погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш?
Зе не хоче завершення війни. Навіть напевно не сам Зе, а його оточення. Єрмаки, Подоляки відразу втратять владу у випадку завершення війни(з втратою територій, іншого завершення на сьогодні не проглядається). Тому і не потрібно їм то завершення.

І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир."
Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою.
Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.

Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2.
І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:01

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.


То він має на увазі кейс с Кісінджером восени 2022
Що у Трампа на язику, то демократів в думках
Західний естеблішмент цього не пробачить ніколи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:04

  _Mykola_ написав:.........
  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

.........
Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. :(
Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо. :?

Не берусь судить об этой ситуации, надо знать подробнее.
Возможно, действительно, про..б Маркаровой.
Но, по-моему, ситуация хуже. Сейчас очень неудачное для нас время - предвыборная кампания в США. Боюсь, что тут по принципу: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Не это, так нашлось бы что-то другое. Зеленский похвалил Трампа, но покритиковал его вице Вэнса. Это тоже вызвало возмущение Трампа, который назвал это "брудні маленькі випади" (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/25/7194945/).
А что, Зеленский должен был согласиться с идеями Вэнса или просто промолчать?
К сожалению, нынешние политики думают не о принципиальных вопросах, а исключительно о голосах избирателей, нет принципиальных позиций, а только ситуативные решения и действия.
Трампу глубоко плевать на Украину, он, возможно, и не знает точно, где мы находимся. Зато ему важно найти аргументы для избирателей, доказывающие грехи демократов, "грязную" игру. То, что это происходит за счёт Украины, Трампу глубоко наплевать. Так же, как и на многое другое. Он не постеснялся в 2020 поставить на дыбы страну, его выступления привели к захвату Капитолия.
Что уж там Украина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:06

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

Срака буде. Срака була б і так, але наш Верховний головноєбланствующий так здорово підставився.

Спокойно, часть адекватных респов против Трампа. Это человек раздирающий и шантажирующий собственную партию и главу конгресса. Поэтому демарш Трампа от встречи с популярной персоной, больше бьёт по его рейтингу. Это не прямая поддержка однопартийной системы неизвестным тому обществу Порошенко. Пускай ищут респов и каналы респов для интервью в котором скажут что все партии в США самые демократичные демократы. И настроены на борьбу с триадой орки, Иран, Китай как самыми авторитарными авторитарами :) каналам нужны рейтинги, нам нужна публичность.

Розцінюється як втручання у виборчий процес. Якби поїхав на завод в Айову, а не Пенсинвалію та ще й в оточенні демів, виглядало би інакше.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:10

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:.........
  _Mykola_ написав:Вже ж наступали на граблі виборів в США з підтримкою однієї з сторін.
Що буде якщо Трамп виграє вибори?

.........
Так підставитися з участю у передвиборчій боротьбі, ще і у одному з "вирішальних штатів", Трамп це добре запам'ятає, відхаркувати будемо кров'ю, якщо він таки прийде до влади. :(
Дуже б хотілося помилитися у цьому. Скоро побачимо. :?

Не берусь судить об этой ситуации, надо знать подробнее.
Возможно, действительно, про..б Маркаровой.
Но, по-моему, ситуация хуже. Сейчас очень неудачное для нас время - предвыборная кампания в США. Боюсь, что тут по принципу: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Не это, так нашлось бы что-то другое. Зеленский похвалил Трампа, но покритиковал его вице Вэнса. Это тоже вызвало возмущение Трампа, который назвал это "брудні маленькі випади" (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/25/7194945/).
А что, Зеленский должен был согласиться с идеями Вэнса или просто промолчать?
К сожалению, нынешние политики думают не о принципиальных вопросах, а исключительно о голосах избирателей, нет принципиальных позиций, а только ситуативные решения и действия.
Трампу глубоко плевать на Украину, он, возможно, и не знает точно, где мы находимся. Зато ему важно найти аргументы для избирателей, доказывающие грехи демократов, "грязную" игру. То, что это происходит за счёт Украины, Трампу глубоко наплевать. Так же, как и на многое другое. Он не постеснялся в 2020 поставить на дыбы страну, его выступления привели к захвату Капитолия.
Что уж там Украина.

Можна було тактично промовчати а не нагнітати тему. Згладжування кутів - це для слабаків.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:14

От давай спокійно побалакаємо...

  budivelnik написав:Працівник пошти ВВАЖАЄ що робогта мого старшого настільки потрібна що робить знижки в рази
Дивись - в перших півроку(нехай навіть перший рік) повномасштабки - нема питань, так - треба потужно волонтерити/допомагати ЗСУ!
Але далі, все більш потрібні саме люди, які мають підмінити тих, які куячать ворога на фронті вже ТРИДЦЯТЬ ОДИН МІСЯЦЬ!!!
А також сзчешників!

Тобто, розумієш - сзчешників пішло мінімус 100к+(а реальна цифра може бути х2, х3) - вже на вчора треба на їх місця когось поставити + ті, що 2,5р. - вже втомлені і їхня "потужність" вже ледь жевріє!!!
Теж треба замінювати!

Тому я кажу - на фронті потрібні зараз твої сини, а не їхні гроші!!!

І поточна ситуація на фронті - саме підкреслює мої слова!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 26 вер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:16

  Shaman написав:все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.


у своєму оці колода на заважає розказувати про те як погано?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5771097#p5771097
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