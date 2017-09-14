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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:27
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Schmit
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:33
Успіх написав:
Тому я кажу - на фронті потрібні зараз твої сини, а не їхні гроші!!!
І поточна ситуація на фронті - саме підкреслює мої слова!
Як станеш РУБАКой, розкажеш, як воно в реальності без плеча волонтерів, і затикання дірок з допомогою складовими, ремонтом, забезпеченням, нагальних потреб, того що треба "на вчора", чого держава не давала, і давати не буде... Чи коли з того що використовує взвод\рота, державне до 50%... Так недовго знову на копання попасти...
Як казав Наполеон: "Для війни мені потрібні три речі
: по-перше, гроші, по-друге, гроші і по-третє, гроші
".
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:39
flyman написав:
а мені Безугла теж до вподоби, дайош Безуглу послом, але її теж трогать нільзя, бо це харасмент
У меня грудь больше вашей - это аргумент. А если ещё учесть что у Маркаровой интеллект гораздо больше Безуглой, то вы терпите полное фиаско ))) заметьте, я сказала что Маркарову надо отругать что не учла что надо было ехать на всех производителей оружия, мы ведь в войне, нам нужно оружие, а не вмешательство.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:46
andrijk777 написав: Shaman написав:
погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.
Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш?
Речь о Трампе и его
эмоциях.
Зе не хоче завершення війни. Навіть напевно не сам Зе, а його оточення. Єрмаки, Подоляки відразу втратять владу у випадку завершення війни(з втратою територій, іншого завершення на сьогодні не проглядається). Тому і не потрібно їм то завершення.
Это ваше чисто личное мнение.
І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир."
Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою.
Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.
На Генассамблее он такого не говорил. Сказал на заседании Совбеза.
Вы считаете, что на заседании Совбеза по Украине, созванного по запросу США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты, Зеленский мог и должен был говорить что-то другое, противоречащее резолюциям ООН?
Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2.
І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.
И я хочу, чтобы война завершилась.
Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.
Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:49
Игорь Алексеевич написав:
Одним словом в этом плане ничего нового - нет. Дайте ...дайте...дайте нам...
дайте, дайте ПА37!!!
иа-иа...
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:52
flyman написав:
Просто хтось же має бути крайнім за провтик дипломатії, от і знайшовся дипломат відпущення. А грудь жєнщіни, це аргумент проти якого не кожен МПХ не встоїть. Але це трози не вид дипломатії що показують офіційно.
Тут нет провтыка дипломатии. Тут шантаж Трампа на главу конгресса. Впервые когда у одно из кандидатов нет полной поддержки своей партии и более того он прямо шантажирует главу конгресса его должностью. Исходя из возможностей меньшинства устроить ему отвод. Это не наш провтык, это буксировка демократии и ценностей в США.
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stm
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:04
ЛАД написав:
Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
Зе не зустрівся з Трампом, тому що зїздив у Пенсільванію на завод з демократами. І це був його вибір...
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sashaqbl
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13
stm написав:
это буксировка
демократии и ценностей в США.
пробуксовка)
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:15
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
Зе не зустрівся з Трампом, тому що зїздив у Пенсільванію на завод з демократами. І це був його вибір...
Уволим Маркарову? Учтите, на линии фронта Вы, а не я. Не может ненависть к Зе затмевать здравый смысл. Это завод США, не демократов, это гос.собственность по производству вооружений. Межгосударственный заказ 155 арты. Так понятней?
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