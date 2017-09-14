Додано: Чет 26 вер, 2024 13:46

andrijk777 написав: Shaman написав: погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...

важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш? Які нафіг "рішення під впливом емоцій"? Що ти мелеш?

Зе не хоче завершення війни. Навіть напевно не сам Зе, а його оточення. Єрмаки, Подоляки відразу втратять владу у випадку завершення війни(з втратою територій, іншого завершення на сьогодні не проглядається). Тому і не потрібно їм то завершення.

І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир."

Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою.

Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.

Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2.

І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.

Речь о Трампе иэмоциях.Это ваше чисто личное мнение.На Генассамблее он такого не говорил. Сказал на заседании Совбеза.Вы считаете, что на заседании Совбеза по Украине, созванного по запросу США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты, Зеленский мог и должен был говорить что-то другое, противоречащее резолюциям ООН?И я хочу, чтобы война завершилась.Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.