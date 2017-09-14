Вы повторяетесь. Маркарову трогать нельзя. Я её грудью защищаю ))) это вмешательство в дела Украины, плохо не знать это главе конгресса. Ноту протеста мы учтём и отругаем Маркарову, но не уволим, она может и на канал респов устроить интервью )))
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:29
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:33
Як станеш РУБАКой, розкажеш, як воно в реальності без плеча волонтерів, і затикання дірок з допомогою складовими, ремонтом, забезпеченням, нагальних потреб, того що треба "на вчора", чого держава не давала, і давати не буде... Чи коли з того що використовує взвод\рота, державне до 50%... Так недовго знову на копання попасти...
Як казав Наполеон: "Для війни мені потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і по-третє, гроші".
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:39
У меня грудь больше вашей - это аргумент. А если ещё учесть что у Маркаровой интеллект гораздо больше Безуглой, то вы терпите полное фиаско ))) заметьте, я сказала что Маркарову надо отругать что не учла что надо было ехать на всех производителей оружия, мы ведь в войне, нам нужно оружие, а не вмешательство.
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:46
Речь о Трампе и его эмоциях.
Это ваше чисто личное мнение.
На Генассамблее он такого не говорил. Сказал на заседании Совбеза.
Вы считаете, что на заседании Совбеза по Украине, созванного по запросу США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты, Зеленский мог и должен был говорить что-то другое, противоречащее резолюциям ООН?
И я хочу, чтобы война завершилась.
Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.
Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:52
Тут нет провтыка дипломатии. Тут шантаж Трампа на главу конгресса. Впервые когда у одно из кандидатов нет полной поддержки своей партии и более того он прямо шантажирует главу конгресса его должностью. Исходя из возможностей меньшинства устроить ему отвод. Это не наш провтык, это буксировка демократии и ценностей в США.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зе не зустрівся з Трампом, тому що зїздив у Пенсільванію на завод з демократами. І це був його вибір...
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:15
Уволим Маркарову? Учтите, на линии фронта Вы, а не я. Не может ненависть к Зе затмевать здравый смысл. Это завод США, не демократов, это гос.собственность по производству вооружений. Межгосударственный заказ 155 арты. Так понятней?
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