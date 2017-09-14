Я не впевнений, чи проблема в Маркаровій.
Більше того, я практично впевнений, що проблема в Зе.
Який зміст поїздки Зе на завод? Що він цим добився?
|
|
|
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не впевнений, чи проблема в Маркаровій.
Більше того, я практично впевнений, що проблема в Зе.
Який зміст поїздки Зе на завод? Що він цим добився?
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США передасть Україні боєприпаси дальнього радіусу дії Joint Standoff Weapon (JSOW), а також сотні додаткових ракет Patriot і AMRAAM у рамках пакета військової допомоги в розмірі 7,9 мільярда доларів. Про це в четвер, 26 вересня, повідомляє пресслужба Білого дому.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:23
Знакомая фин дир новой почты, на встрече директоров, учредителей, Фёдоров был, говорили о том, что будет очень плохо.
А ты тут эксперт этакий, лучше знаешь? Так иди на фронт
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], sashaqbl, tester7336, Water і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|