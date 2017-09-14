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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10057100581005910060

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Уволим Маркарову? Учтите, на линии фронта Вы, а не я. Не может ненависть к Зе затмевать здравый смысл. Это завод США, не демократов, это гос.собственность по производству вооружений. Межгосударственный заказ 155 арты. Так понятней?

Я не впевнений, чи проблема в Маркаровій.
Більше того, я практично впевнений, що проблема в Зе.
Який зміст поїздки Зе на завод? Що він цим добився?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США передасть Україні боєприпаси дальнього радіусу дії Joint Standoff Weapon (JSOW), а також сотні додаткових ракет Patriot і AMRAAM у рамках пакета військової допомоги в розмірі 7,9 мільярда доларів. Про це в четвер, 26 вересня, повідомляє пресслужба Білого дому.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:23

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.

так в тому й була суть претензії повідомлення що розкажщик писав не на своєму прикладі та своїх родичів. а писати як інші герої - таких мастаків вагон з прицепом.

все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.

й тільки - треба здаватися, треба здаватися...

чому не можна писати про інших? та й власне Будівельник гадаю для перемоги зробив більше, ніж всі його критики разом узяті.

Знакомая фин дир новой почты, на встрече директоров, учредителей, Фёдоров был, говорили о том, что будет очень плохо.
А ты тут эксперт этакий, лучше знаешь? Так иди на фронт
Бетон
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