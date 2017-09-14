Hennady написав:а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно. І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки. Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
Так усе ж було добровольно! У війську ніхто нікого не тримає, кидай автомат та і йди собі куди хочеш
ЛАД написав:А глобальный конфликт существует. США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. ....
Интересно, вы действительно не поняли, что я писал или специально перекручиваете?
Да, Украина не пуп земли и здесь не пересеклись интересы США и Китая. Но я такого и не писал. Чот что у меня:
... у нас локальный военный конфликт, являющийся частью глобального общего конфликта или, лучше сказать, противостояния, который пока никто не хочет превращать в глобальный военный конфликт. К счастью
Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню).
Всё это не причины конфликта, а только факторы, способствовавшие его переходу в "горячую" войну.
[
quote="5770989:ЛАД"]Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.
а сейчас мы выигрываем.[/quote] Не выигрываем. Но то, что у нас оккупировано 18% территории в войне с противником, явно превосходящем нас силами по всем параметрам, это очень серьёзное достижение, которое было бы невозможным без поддержки Запада.
ЛАД написав:Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.
русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже.
Я такое писал? Или вы спорите со своими мыслями? Л - логика. Из того, что вы "переоцениваете силы и возможности Европы. И США" не следует та "соловьёвщина", о которой вы написали.
ЛАД написав:США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала.
как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"
Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.
Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай.
Очередной образец искривлённой логики и плохого знания истории. Развал ССССР пример того, что крушение империи сопровождается войнами. Ни Британия, ни Испания, ни Франция не рухнули, но при крушении этих империй войны были. Так же как и при крушении Римской империи и прочих.
В 2014 народ Украины решил идти в нато, что путин воспринял как плевок в лицо. В нато нас не взяли, почему бы не отомстить за плевок? Думаете диктаторы умеют прощать обиды? Умение прощать это высокий уровень развития, а быть диктатором - низкий, поскольку диктатору надо переступить через общечеловеческие ценности.
Объяснение войн личными обидами правителей это круто. Глубокий анализ. Хотя как субъективная причина войны это годится. Но не стоит забывать об объективных. Это важнее.
Забегая вперёд бусификация тоже унижение главной общечеловеческой ценности - свободы. Если человек не хочет воевать? Человек для государства или государство для человека? В нашем случае гречкосей для государства, а государство для чиновников, тыловых крыс и пенсионеров.
Сейчас рушится не империя, а взаимоотношения государства и человека. Которое не было основано на уважении к правам и свободам. Если установится новый консенсус - Украина выживет. А нет - каждый будет сам за себя.
Тут не понял. Это вы об Украине или в "мировом масштабе"? Если об Украине, то многие государства "выживали" и вполне благополучно существовали. хотя в них было "гречкосей для государства". Если в "мировом масштабе", то это просто ни о чём и не имеет отношения к выживанию Украины.
Wirująświatła написав:............ Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.
Да, "конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем". И да, мы не "защищаем весь мир от рф". Тем не менее в этой войне решаются действительно важные мировые вопросы. РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.
І Зе прямо заявив про це в ООН: "Росію можна тільки примусити до миру. Це саме те, що потрібно – змусити РФ прийняти мир." Як можна примусити РФ до миру? Є єдиний спосіб - на полі бою. Тут привіт ЛАДу, який стверджував що Зе хоче миру, просто шукає кращі умови миру.
На Генассамблее он такого не говорил. Сказал на заседании Совбеза. Вы считаете, что на заседании Совбеза по Украине, созванного по запросу США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты, Зеленский мог и должен был говорить что-то другое, противоречащее резолюциям ООН?
Ніякі це не емоції, Трамп зовсім не підходить Зе+Ко(особливо Ко) саме тому що він хоче завершити цю війну. Це прям очевидно як 2+2. І взагалі, те що Зе не зустрівся з Трампом - це поганий дзвіночок. Це прям означає що усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї.
И я хочу, чтобы война завершилась. Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию. Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
А що є резолюції ООН де сказано що "Росію можна тільки примусити до миру"??? Так, він міг сказати "Я хочу миру" і це нічому не суперечить. Ви тупо говорите на чорне біле.
Те що Трамп поганий я вже чув мільйон разів. Нічого такого поганого я в 2017-2021 роках не побачив, а навпаки побачив хороше. Цікаво а як бачите завершення війни якщо виграє Гарріс?
tester7336 написав:так в тому й була суть претензії повідомлення що розкажщик писав не на своєму прикладі та своїх родичів. а писати як інші герої - таких мастаків вагон з прицепом.
все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.
й тільки - треба здаватися, треба здаватися...
чому не можна писати про інших? та й власне Будівельник гадаю для перемоги зробив більше, ніж всі його критики разом узяті.
Знакомая фин дир новой почты, на встрече директоров, учредителей, Фёдоров был, говорили о том, что будет очень плохо. А ты тут эксперт этакий, лучше знаешь? Так иди на фронт
краще знаю що? Бетон сформулюй точніше думку...
війна, тому звісно є проблеми в країні - й бойові дії, й проблеми в економіці, й втрати людей. але нагадаю, що дехто очікував, що ми капітулюємо через кілька тижнів. а ми вже воюємо третій рік - типу після другої армії світу. й успішно насправді воюємо, виходячи з втрат, які ми нанесли.
люди свідомо розганяють зраду та зневіру, жаль, що не всі це бачать. й ти теж в депресії та песимізмі. тут банальна психологія - якщо при труднощах займати позицію все пропало - то вихід один - помився та в гори (а дехто так й робить). а можна просто продовжувати щось робити - й життя показує, що так й виходять зі складних ситуацій. все просто.
ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...
попереду в нас багато проблем. питання, як ми плануємо їх вирішувати...
буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.
друге - якщо просто опис проблеми - це одне. емоційна забарвлення - що все капець, нічого не можемо зробити - це зовсім. ви все це розумієте, бо робите це свідомо. бо багато проблем насправді можна й вирішити, треба лише докласти зусилля.
якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки
ЛАД написав:Зе не зустрівся з Трампом не по собственному решению, а по решению Трампа. Это, действительно, "поганий дзвіночок", но это не свидетельствует о том, что "усі ставки зроблені на Гарріс і тільки на неї". Это не выбор Зеленского, в выбор Трампа.
Зе не зустрівся з Трампом, тому що зїздив у Пенсільванію на завод з демократами. І це був його вибір...
Ваше отношение понятно. У вас априори Зеленский виноват во всём.
Во время визита, Зеленского будут сопровождать помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, а также губернатор штата Пенсильвания Бен Шапиро.
буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше. ... якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки
Т.е. если о проблеме не говорить -- она сама рассосется. Я правильно Марафонскую логику понял? BTW: вы если на себя нелегкую ношу SJW взвалили -- так может и займетесь правильным описанием?