Додано: Чет 26 вер, 2024 14:41

Wirująświatła написав: ЛАД написав: А глобальный конфликт существует.

США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. А глобальный конфликт существует.США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. .... даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. ....

... у нас локальный военный конфликт, являющийся частью глобального общего конфликта или, лучше сказать, противостояния, который пока никто не хочет превращать в глобальный военный конфликт. К счастью

Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню).

quote="5770989:ЛАД"]Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.

ЛАД написав: Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США. Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США. русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже. русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже.

ЛАД написав: США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.

Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала. США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала. как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"



Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.



Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай. как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай.

В 2014 народ Украины решил идти в нато, что путин воспринял как плевок в лицо. В нато нас не взяли, почему бы не отомстить за плевок? Думаете диктаторы умеют прощать обиды? Умение прощать это высокий уровень развития, а быть диктатором - низкий, поскольку диктатору надо переступить через общечеловеческие ценности.

Забегая вперёд бусификация тоже унижение главной общечеловеческой ценности - свободы. Если человек не хочет воевать? Человек для государства или государство для человека? В нашем случае гречкосей для государства, а государство для чиновников, тыловых крыс и пенсионеров.



Сейчас рушится не империя, а взаимоотношения государства и человека. Которое не было основано на уважении к правам и свободам. Если установится новый консенсус - Украина выживет. А нет - каждый будет сам за себя.

Wirująświatła написав: ............

Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура. ............Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.

Да, Украина не пуп земли и здесь не пересеклись интересы США и Китая.Но я такого и не писал.Чот что у меня:Всё это неконфликта, а только факторы, способствовавшие его переходу в "горячую" войну.а сейчас мы выигрываем.[/quote]Не выигрываем.Но то, что у нас оккупировано 18% территории в войне с противником, явно превосходящемнас силами по всем параметрам, это очень серьёзное достижение, которое было бы невозможным без поддержки Запада.писал?Или вы спорите со своими мыслями?Л - логика.Из того, что вы "переоцениваете силы и возможности Европы. И США" не следует та "соловьёвщина", о которой вы написали.Очередной образец искривлённой логики и плохого знания истории.Развал ССССР пример того, что крушение империи сопровождается войнами.Ни Британия, ни Испания, ни Франция не рухнули, но при крушении этих империй войны были. Так же как и при крушении Римской империи и прочих.Объяснение войн личными обидами правителей это круто. Глубокий анализ. Хотя как субъективная причина войны это годится. Но не стоит забывать об объективных. Это важнее.Тут не понял.Это вы об Украине или в "мировом масштабе"?Если об Украине, то многие государства "выживали" и вполне благополучно существовали. хотя в них было "гречкосей для государства".Если в "мировом масштабе", то это просто ни о чём и не имеет отношения к выживанию Украины.Да, "конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем". И да, мы не "защищаем весь мир от рф".Тем не менее в этой войне решаются действительно важные мировые вопросы. РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.