Додано: Чет 26 вер, 2024 15:24

andrijk777 написав: .............

А що є резолюції ООН де сказано що "Росію можна тільки примусити до миру"???

Так, він міг сказати "Я хочу миру" і це нічому не суперечить.

Ви тупо говорите на чорне біле. .............А що є резолюції ООН де сказано що "Росію можнапримусити до миру"???Так, він міг сказати "Я хочу миру" і це нічому не суперечить.Ви тупо говорите на чорне біле.

Те що Трамп поганий я вже чув мільйон разів. Нічого такого поганого я в 2017-2021 роках не побачив, а навпаки побачив хороше. Цікаво а як бачите завершення війни якщо виграє Гарріс?

Так не сказано. Как сказано, искать не буду. Я потерял время на повторное прослушивание выступлений Зе на Генассамблее и Совбезе, чтобы вам ответить, не буду терять время на поиски резолюций ООН и саммита мира. Поищите, пожалуйста, сами.Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны.Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого.Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.Спросите у Гордона - он уверен, что боевые действия закончатся через 3-4 месяца, пусть расскажет как.Можно ещё спросить у Буданова - тоже очень много знает и уже год как пьёт кофе на набережной в Ялте.