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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10059100601006110062>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:13

  Mimohod написав:Да. Мы стали на шаг ближе к ядерной войне. Теперь даже самый мирный парень с Венесуэлы захочет ядерную бомбу в сарае хранить

Нікуди ми "ближе" не стали. Путін як міг скористатись ЯЗ в будь-який момент(після Курська) так і зараз може.
Черговий блеф путіна, а ви ведетесь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:14

  ЛАД написав:Но то, что у нас оккупировано 18% территории в войне с противником, явно превосходящем
нас силами по всем параметрам, это очень серьёзное достижение, которое было бы невозможным без поддержки Запада.
двойку по географии Вася считал своим огромным достижением, могли просто побить.
  ЛАД написав:Тем не менее в этой войне решаются действительно важные мировые вопросы. РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.
и какие варианты "решения" придуманы за 3 года? Никаких? Может ничего и не решается? Мир живёт как жил. Указывать путину что ему делать устав ООН права не даёт. А ввязываться в чужую войну никто не хочет. Это если без пропаганды и самообмана. Да нам помогают но с большим скрипом. И этой помощи явно недостаточно чтобы долго удерживать фронт. Другими словами, она только оттягивает во времени известный финал. Никакой адекватной формулы мира ООН за 2,5 года не предложил. Отсюда вопрос какая польза от этой организации. По итогу каждая страна сама решает в какой степени реагировать на происходящее.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 15:24, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:15

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.

у своєму оці колода на заважає розказувати про те як погано?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5771097#p5771097

буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.

друге - якщо просто опис проблеми - це одне. емоційна забарвлення - що все капець, нічого не можемо зробити - це зовсім. ви все це розумієте, бо робите це свідомо. бо багато проблем насправді можна й вирішити, треба лише докласти зусилля.

якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки


ну по перше ви самі вигадали всі оті твердження і приписуючи їх авторам. а значит маніпулюєте.
а по друге оце ваше -
"погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій..."
це ви пишете не свідомо, без емоційного забарвлення та з метою вирішення проблеми?

наскільки ж люди дволикі. я просто в шоці.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:16

❗️Більше 100 тисяч військовослужбовців здійснили СЗЧ

Таку статистику озвучив військовий юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов.

В деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей. За словами юриста, у ДБР просто немає ресурсів розслідувати всі ці кримінальні провадження.

https://kyiv24.news/news/ponad-100-tysy ... oku-yuryst
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...

дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:22

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...

дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))

Я от Буданова. Вы от Медведчук а или Патрушева? ))) И почему тестер вас грудью защищает не меньше, чем я казнокрадов. Что вы такое умеете? )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:24

  andrijk777 написав:.............
А що є резолюції ООН де сказано що "Росію можна тільки примусити до миру"???
Так, він міг сказати "Я хочу миру" і це нічому не суперечить.
Ви тупо говорите на чорне біле.

Так не сказано. Как сказано, искать не буду. Я потерял время на повторное прослушивание выступлений Зе на Генассамблее и Совбезе, чтобы вам ответить, не буду терять время на поиски резолюций ООН и саммита мира. Поищите, пожалуйста, сами.

Те що Трамп поганий я вже чув мільйон разів. Нічого такого поганого я в 2017-2021 роках не побачив, а навпаки побачив хороше. Цікаво а як бачите завершення війни якщо виграє Гарріс?

Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны.
Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого.
Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.
Спросите у Гордона - он уверен, что боевые действия закончатся через 3-4 месяца, пусть расскажет как.
Можно ещё спросить у Буданова - тоже очень много знает и уже год как пьёт кофе на набережной в Ялте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:25

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:26

  andrijk777 написав:
  Mimohod написав:Да. Мы стали на шаг ближе к ядерной войне. Теперь даже самый мирный парень с Венесуэлы захочет ядерную бомбу в сарае хранить

Нікуди ми "ближе" не стали. Путін як міг скористатись ЯЗ в будь-який момент(після Курська) так і зараз може.
Черговий блеф путіна, а ви ведетесь.

Mimohod писал совсем не об этом.
Вы не поняли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:36

  Wirująświatła написав: :?:
  ЛАД написав:Но то, что у нас оккупировано 18% территории в войне с противником, явно превосходящем
нас силами по всем параметрам, это очень серьёзное достижение, которое было бы невозможным без поддержки Запада.
двойку по географии Вася считал своим огромным достижением, могли просто побить.

:?:
Что бы это значило? У вас была двойка по географии?

  ЛАД написав:Тем не менее в этой войне решаются действительно важные мировые вопросы. РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.
и какие варианты "решения" придуманы за 3 года? Никаких? Может ничего и не решается? Мир живёт как жил. Указывать путину что ему делать устав ООН права не даёт. А ввязываться в чужую войну никто не хочет. Это если без пропаганды и самообмана. Да нам помогают но с большим скрипом. И этой помощи явно недостаточно чтобы долго удерживать фронт. Другими словами, она только оттягивает во времени известный финал. Никакой адекватной формулы мира ООН за 2,5 года не предложил. Отсюда вопрос какая польза от этой организации. По итогу каждая страна сама решает в какой степени реагировать на происходящее.

Польза от этой организации всё же была. ООН имеет права воздействовать на Путина. Но по решению Совета Безопасности. Но у Путина есть право вето. Сейчас идут разговоры о реформе ООН и, особенно, СБ. Хорошо, если удастся. Тогда польза от ООН может быть и в будущем.
А уж увеличить помощь Запад мог и без ООН. Это тоже поддержало бы мировой порядок.
ЛАД
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