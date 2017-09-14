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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:37
Mimohod написав: Hennady написав:
а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно.
І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки.
Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?
Так усе ж було добровольно! У війську ніхто нікого не тримає, кидай автомат та і йди собі куди хочеш
якщо вільний колумбієць/чорнобривець, а не державний раб із неоплаченим боргом (Т.Г.Шевченка теж викупляли, і нічо так)
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:39
ЛАД написав:
РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.
Україна що, глобальний стимулус?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:46
Wirująświatła написав:
Никакой адекватной формулы мира ООН за 2,5 года не предложил. Отсюда вопрос какая польза от этой организации. По итогу каждая страна сама решает в какой степени реагировать на происходящее.
А яка користь від суддів, адже не вони затримують і утримують злочинців?
Спочатку ООН активно втручалась у війни, корейська війна була під прапорами ООН, потім ще була безпосередня участь військ ООН в конфліктах, а потім стали тільки миротворцями, коли вже немає бойових дій. Бо влазити в локальні війни собі дорожче, там у кожного своя правда, щоб гинути на чужій війні. Для цього є світовий поліцейський (США), не за скромні гроші ООН, а за власні гроші, за свій інтерес. Тільки поліцейський за крок до банкрутства, максимум дубинку потерпілому, тобто нам.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:58
stm написав:
Я от Буданова
Letusrock написав: Shaman написав:
ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...
дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))
. Вы от Медведчук а или Патрушева? ))) И почему тестер вас грудью защищает не меньше, чем я казнокрадов. Что вы такое умеете? )))
Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось?
Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
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