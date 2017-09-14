RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10059100601006110062

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:37

  Mimohod написав:
  Hennady написав:а тому ніяк не можуть залучатись до мобілізації, окрім як добровільно.
І тепер, щоб якось виправити ситуацію зі своїм черговим "про...м", придумують відмазки.
Тільки як тепер пояснити це родичам загиблих воїнів?

Так усе ж було добровольно! У війську ніхто нікого не тримає, кидай автомат та і йди собі куди хочеш

якщо вільний колумбієць/чорнобривець, а не державний раб із неоплаченим боргом (Т.Г.Шевченка теж викупляли, і нічо так)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:39

  ЛАД написав: РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.

Україна що, глобальний стимулус?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Никакой адекватной формулы мира ООН за 2,5 года не предложил. Отсюда вопрос какая польза от этой организации. По итогу каждая страна сама решает в какой степени реагировать на происходящее.

А яка користь від суддів, адже не вони затримують і утримують злочинців?
Спочатку ООН активно втручалась у війни, корейська війна була під прапорами ООН, потім ще була безпосередня участь військ ООН в конфліктах, а потім стали тільки миротворцями, коли вже немає бойових дій. Бо влазити в локальні війни собі дорожче, там у кожного своя правда, щоб гинути на чужій війні. Для цього є світовий поліцейський (США), не за скромні гроші ООН, а за власні гроші, за свій інтерес. Тільки поліцейський за крок до банкрутства, максимум дубинку потерпілому, тобто нам.
lapay
 
Повідомлень: 13851
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:58

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...

дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))

Я от Буданова. Вы от Медведчук а или Патрушева? ))) И почему тестер вас грудью защищает не меньше, чем я казнокрадов. Что вы такое умеете? )))

Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось?
Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Letusrock
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10059100601006110062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68459
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 232601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 753950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.