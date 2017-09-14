ЛАД написав: РФ нарушила важнейшие положения става ООН. Откровенно и грубо. Без каких бы то ни было оправданий. Если это завершится успешно для РФ, это будет означать конец послевоенного мирового порядка, просуществовавшего последние 80 лет.
Wirująświatła написав:Никакой адекватной формулы мира ООН за 2,5 года не предложил. Отсюда вопрос какая польза от этой организации. По итогу каждая страна сама решает в какой степени реагировать на происходящее.
А яка користь від суддів, адже не вони затримують і утримують злочинців? Спочатку ООН активно втручалась у війни, корейська війна була під прапорами ООН, потім ще була безпосередня участь військ ООН в конфліктах, а потім стали тільки миротворцями, коли вже немає бойових дій. Бо влазити в локальні війни собі дорожче, там у кожного своя правда, щоб гинути на чужій війні. Для цього є світовий поліцейський (США), не за скромні гроші ООН, а за власні гроші, за свій інтерес. Тільки поліцейський за крок до банкрутства, максимум дубинку потерпілому, тобто нам.
Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...
дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))
Я от Буданова. Вы от Медведчук а или Патрушева? ))) И почему тестер вас грудью защищает не меньше, чем я казнокрадов. Что вы такое умеете? )))
Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось? Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось? Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди.
У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі "Група семи" + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. ........ Джо Байден наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому. .......... Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку.
stm написав:Уволим Маркарову? Учтите, на линии фронта Вы, а не я. Не может ненависть к Зе затмевать здравый смысл. Это завод США, не демократов, это гос.собственность по производству вооружений. Межгосударственный заказ 155 арты. Так понятней?
Я не впевнений, чи проблема в Маркаровій. Більше того, я практично впевнений, що проблема в Зе. Який зміст поїздки Зе на завод? Що він цим добився?
Трішки притормозіть ...
Бо ви вже грає під дудку цього ІПСО
Як правильно зауважили - це державне підприємство. І це закази, це робота, це гроші для тих, хто там працює
Що заважало Доні проїхатись з ЗЕ в Пенсільванію ? Да ніщо
І, на мою думку, Доні і не збирався зустрічатись з ЗЕ Не було б цієї поїздки, була б інша причина І, взагалі, тут причина не в ЗЕ. Була б інша людина на посаді Президента України, Доні так само б не зустрівся
Бо йому не цікава Україна, в своїй голові він війну вже закінчив Здавши Україну Путіну Десь приблизно так
Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.
"В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.
Я також санкціонував 5,5 млрд доларів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень, і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", – заявив Байден.
Також Міноборони США оголосило про виділення 2,4 млрд доларів в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.
"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", – заявив Байден. ........ "З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати і надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot, а також надати Україні додаткові ракети до Patriot", – повідомив також президент США.
"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року", – заявив Байден.
В следующем месяце я созову в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии. Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне.
Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_7 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням https://sign my rocket.com/, який має відношення до громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903, де будь - хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.