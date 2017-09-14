Додано: Чет 26 вер, 2024 17:07

tester7336 написав: Shaman написав: буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.



друге - якщо просто опис проблеми - це одне. емоційна забарвлення - що все капець, нічого не можемо зробити - це зовсім. ви все це розумієте, бо робите це свідомо. бо багато проблем насправді можна й вирішити, треба лише докласти зусилля.



якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.друге - якщо просто опис проблеми - це одне. емоційна забарвлення - що все капець, нічого не можемо зробити - це зовсім. ви все це розумієте, бо робите це свідомо. бо багато проблем насправді можна й вирішити, треба лише докласти зусилля.якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки



ну по перше ви самі вигадали всі оті твердження і приписуючи їх авторам. а значит маніпулюєте.

а по друге оце ваше -

"погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій..."

це ви пишете не свідомо, без емоційного забарвлення та з метою вирішення проблеми?



наскільки ж люди дволикі. я просто в шоці. ну по перше ви самі вигадали всі оті твердження і приписуючи їх авторам. а значит маніпулюєте.а по друге оце ваше -"погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій..."це ви пишете не свідомо, без емоційного забарвлення та з метою вирішення проблеми?наскільки ж люди дволикі. я просто в шоці.

ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблемине треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця