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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10061100621006310064>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:40

  ЛАД написав:Более существенная новость:
Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.

"В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Я також санкціонував 5,5 млрд доларів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень, і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", – заявив Байден.

Також Міноборони США оголосило про виділення 2,4 млрд доларів в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", – заявив Байден.
........
"З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати і надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot, а також надати Україні додаткові ракети до Patriot", – повідомив також президент США.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/26/7194976/
А вот с пилотами для F-16 слабовато:
"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року", – заявив Байден.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/26/7194977/
Оригинал заявления Байдена здесь - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/

В принципі, ніякого нового якісного рішення.
Продовження все того ж, що було -- на межі мінімального.

Навіщо Зе розкрутив оцю епопею з планом Перемоги, незрозуміло.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:49

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  tester7336 написав:у своєму оці колода на заважає розказувати про те як погано?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5771097#p5771097

буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.
...
якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки

Т.е. если о проблеме не говорить -- она сама рассосется. Я правильно Марафонскую логику понял? :lol:
BTW: вы если на себя нелегкую ношу SJW взвалили -- так может и займетесь правильным описанием? :wink:

взагалі неправильно, що й не дивно. де я казав, що про проблему не треба казати? немає такого - чергова брехня.

я про те, що вишукують лише проблеми, навіть висмоктані з одного місця, а про вирішення проблем - про це мовчок. бо завдання інше - створити атмосферу - все пропало. ян висновок - не треба нічого й робити. бо якщо робити, то може виявиться, що проблеми можна й розв'язати ;)

що там з мовними курсами? А2 хоч подужаєте? з вашим песимізмом краще думайте, на який конвеєр підете в Німеччині...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:53

‼«‎Якщо Україна та Захід хочуть перемогти, вони повинні визнати, що зараз зазнають поразки», — The Economist

Основні тези матеріалу:

➡️ Україна стикається з проблемами поза полем бою. росія зруйнувала енергетичну інфраструктуру, що призведе до тривалих відключень електроенергії взимку. Люди втомилися від війни, і військові не можуть мобілізувати достатньо солдат.

➡️ Втома від війни поширюється і за кордоном. У Німеччині та Франції радикальні праві сили виступають проти підтримки України, а у США Дональд Трамп може знову стати президентом.

➡️ Зеленський повинен визначити, що означає перемога і переконати людей, що головна мета — зберегти Україну як західну демократію, а не повернути всі втрачені території.

➡️ Україна потребує збільшених поставок зброї.

➡️ Україна могла приєднатися до НАТО, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією.

➡️ Відмова від підтримки України послабить всі альянси США по всьому світу. Якщо Україну покинути напризволяще, це буде катастрофою для міжнародної стабільності, оскільки росія, Китай, Іран і Північна Корея бачать реального ворога в Заході.

https://www.economist.com/leaders/2024/ ... nge-course
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:56

  lapay написав:Тільки поліцейський за крок до банкрутства
вы уже перевели сбережения в юани?
  lapay написав:А яка користь від суддів, адже не вони затримують і утримують злочинців?
решения суда обязательно к исполнению. В отличии от оон.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:00

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:США не вражені планом перемоги Зеленського: у WSJ розкрили причини

https://informator.ua/uk/ssha-ne-vrazhe ... i-prichini

Одним словом в этом плане ничего нового - нет. Дайте ...дайте...дайте нам...
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї
тогда это конфликт папы (США) и дочки (Украины) за бабки. Но на глобальный все равно не тянет.


Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.

Тільки імбеціли не можуть побачити, що Україні і не треба щось додатково пропонувати Заходу "взамен на их оружие и бабки".
Тому що Україна і так вже надає -- послаблює рфію "взамен на их оружие и бабки". В тому числі, як причина для санкцій.

Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 вер, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:00

За крок до перевороту думок©

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Тому я кажу - на фронті потрібні зараз твої сини, а не їхні гроші!!!

І поточна ситуація на фронті - саме підкреслює мої слова!

Як станеш РУБАКой, розкажеш, як воно в реальності без плеча волонтерів, і затикання дірок з допомогою складовими, ремонтом, забезпеченням, нагальних потреб, того що треба "на вчора", чого держава не давала, і давати не буде... Чи коли з того що використовує взвод\рота, державне до 50%... Так недовго знову на копання попасти...

Як казав Наполеон: "Для війни мені потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і по-третє, гроші".
Про забезпечення по дронах знаю.
Сумно, плять!©

Але я про інше - що ж тоді виходить, війна для бідних?
Ті, що мають гроші - вони відкуплятся в той, чи інший спосіб(волонтерство). При тому, ті що мають гроші - якраз їм і є що втрачати!(по 2 бізнеси і т.п. :wink: ) Але вони воювати не хочуть, а хочуть лише відкупитись!

А будем на фронт посилати Флайменів, яким крім баклашок з водою і підвальних хоромів - нема чого втрачати???!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:04

  Wirująświatła написав:
➡️ Відмова від підтримки України послабить всі альянси США по всьому світу. Якщо Україну покинути напризволяще, це буде катастрофою для міжнародної стабільності, оскільки росія, Китай, Іран і Північна Корея бачать реального ворога в Заході.

https://www.economist.com/leaders/2024/ ... nge-course

Чергове підтвердження глобального характеру конфлікту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

4449 помічників у народних депутатів?

До повномасштабного вторгнення у Верховній Раді було 421 депутат, які мали понад 4000 помічників. Нині кількість депутатів зменшилася на 20 осіб, але кількість помічників зросла майже до 4450. Більшість із них працюють на волонтерських засадах, а менша частина — за трудовими договорами.

Тепер кожен депутат може забронювати двох помічників, які працюють за повною ставкою на основі трудового договору.

Ці помічники мають доступ до Верховної Ради та урядових будівель, закритих для більшості. Часто саме такі привілеї, а не зарплата, стають головною мотивацією для роботи помічником.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:07

  tester7336 написав:
  Shaman написав:буду пояснювати ще й ще, поки не втокмачу у ваші голови. проблеми є. їх багато. є й здобутки. коли люди свідомо пишуть лише про проблеми й нічого про здобутки - з цим все зрозуміло. це перше.

друге - якщо просто опис проблеми - це одне. емоційна забарвлення - що все капець, нічого не можемо зробити - це зовсім. ви все це розумієте, бо робите це свідомо. бо багато проблем насправді можна й вирішити, треба лише докласти зусилля.

якщо дехто цього не розуміє, я ці нюанси бачу чітко. й не лише я. воно видно хто описує проблему з метою їх вирішення, а хто - щоб просто нагнати паніки


ну по перше ви самі вигадали всі оті твердження і приписуючи їх авторам. а значит маніпулюєте.
а по друге оце ваше -
"погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій..."
це ви пишете не свідомо, без емоційного забарвлення та з метою вирішення проблеми?

наскільки ж люди дволикі. я просто в шоці.

ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.

а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.

тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми ;)

не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:08

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Более существенная новость:
Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.

............

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/26/7194977/
Оригинал заявления Байдена здесь - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/

В принципі, ніякого нового якісного рішення.
Продовження все того ж, що було -- на межі мінімального.

Навіщо Зе розкрутив оцю епопею з планом Перемоги, незрозуміло.

Это заявление до встречи с Зеленским и никак со встречей и "планом Перемоги" не связано.
ЛАД
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