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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10061100621006310064

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 51
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:08

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
➡️ Відмова від підтримки України послабить всі альянси США по всьому світу. Якщо Україну покинути напризволяще, це буде катастрофою для міжнародної стабільності, оскільки росія, Китай, Іран і Північна Корея бачать реального ворога в Заході.

https://www.economist.com/leaders/2024/ ... nge-course

Чергове підтвердження глобального характеру конфлікту.


ноль фактов одни предположения. Вы опираетесь на предположения? Ну ок. То что вангуют журналисты конечно интересно, но для конечного результата нужно понимать что в головах у тех кто определяет четкие цифры военной поддержки. Журналист может ванговать что угодно. Никакой ответственности за это нет. И на цифры помощи увы не влияет. А лидеры дающие помощь конфликт глобальным не считают и угроз безопасности своих стран не видят. Поэтому помощь идёт по чайной ложке и на фронте отступаем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 17:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:10

  Shaman написав:я про те, що вишукують лише проблеми, навіть висмоктані з одного місця, а про вирішення проблем - про це мовчок. бо завдання інше - створити атмосферу - все пропало. ян висновок - не треба нічого й робити. бо якщо робити, то може виявиться, що проблеми можна й розв'язати ;)

Так чого проблеми не вирішуються?
Тими, хто безпосередньо зобов'язаний їх вирішувати, бо це є їх безпосередньою роботою. Вони за це зп отримують та ін.

Мабуть тому, що на проблеми не звертають увагу...
Або - да, дійсно нічого не можна зробити.

Розвіяти атмосферу всепропало особисто ви можете елементарно --- надавати супротив позитив або варіанти вирішення проблем.
Ніж намагатися модерувати що кому доцільно говорити.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 вер, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:11

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:Тільки поліцейський за крок до банкрутства
вы уже перевели сбережения в юани?

Эьо проблема не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.

  lapay написав:А яка користь від суддів, адже не вони затримують і утримують злочинців?
решения суда обязательно к исполнению. В отличии от оон.

Решение суда о задержании Путина тоже "обязательно к исполнению".
Тем не менее он в Монголию съездил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...

дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))

є. а знаєте чому. бюджети на Раші для ботоферм чималі, й не лише на найбільші форуми. й їх треба освоювати. ми ж позиціонуємо finance.ua як головний фінансовий форум країни? розумні та цинічні люди на Раші давно гадаю зформували бюджет під цей форум. корисні ідіоти теж є. латентні ватники. але ж є декілька обліківок, про яких нічого не відомо - хто це, звідки - але активно строчать саме на цій гілці. на валютній гілці їх немає, на банківських де-не-де. а от на військовій гілці - пишуть регулярно.

а якщо цього немає, то руські ще дурніші, ніж здається. так яка версія правильніша - руські зовсім дебіли чи там є трошки розумні та цинічні люди, які вміють використовувати бюджети? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:16

  stm написав:
  Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось?
Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?

Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди.

За тцк - весь гос аппарат.
за права гражданина - темник саботировать провадження

Чем он поможет, если колыбель демократии сша даёт просроченному диктатору награды за вклад в человечество. Так теперь называют узурпацию с диктатурой
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:21

  Wirująświatła написав:ноль фактов одни предположения. Вы опираетесь на предположения? Ну ок. То что вангуют журналисты конечно интересно, но для конечного результата нужно понимать что в головах у тех кто определяет четкие цифры военной поддержки. Журналист может ванговать что угодно. Никакой ответственности за это нет. И на цифры помощи увы не влияет. А лидеры дающие помощь конфликт глобальным не считают. Поэтому помощь идёт по чайной ложке и отступаем.

У вас помилкове припущення: якщо конфлікт глобальний (або проблема глобальна), то сторони повинні його обов'язково вирішувати через прикладання максимуму зусиль і як можна скоріше.
Це не так.

Але саме на цьому побудована ваша аргументація.
Наприклад, є глобальна проблема потепління або екологічна і т.д.
Але що?
Да ніщо... всі потроху чухаються... відповідно власних інтересів.
Так і з цим глобальним конфліктом (проблемою) --- агресією рфії проти України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:24

  detroytred написав:Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
ладно я, а байден с трампом и шольцем это видят или только вы с журналистами выдумывающими сенсации.

А газ и сырая нефть которую покупает европа у рф усиляет или ослабляет её?

Вообще я перестаю вам что либо доказывать. Был бы конфликт глобальным китай бы запретил поставку дронов и комплектухи Украине. Но Китай не против заработать и на русской нефти в т.ч.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10061100621006310064
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