➡️ Відмова від підтримки України послабить всі альянси США по всьому світу. Якщо Україну покинути напризволяще, це буде катастрофою для міжнародної стабільності, оскільки росія, Китай, Іран і Північна Корея бачать реального ворога в Заході.
Чергове підтвердження глобального характеру конфлікту.
ноль фактов одни предположения. Вы опираетесь на предположения? Ну ок. То что вангуют журналисты конечно интересно, но для конечного результата нужно понимать что в головах у тех кто определяет четкие цифры военной поддержки. Журналист может ванговать что угодно. Никакой ответственности за это нет. И на цифры помощи увы не влияет. А лидеры дающие помощь конфликт глобальным не считают и угроз безопасности своих стран не видят. Поэтому помощь идёт по чайной ложке и на фронте отступаем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 17:14, всього редагувалось 4 разів.
Shaman написав:я про те, що вишукують лише проблеми, навіть висмоктані з одного місця, а про вирішення проблем - про це мовчок. бо завдання інше - створити атмосферу - все пропало. ян висновок - не треба нічого й робити. бо якщо робити, то може виявиться, що проблеми можна й розв'язати
Так чого проблеми не вирішуються? Тими, хто безпосередньо зобов'язаний їх вирішувати, бо це є їх безпосередньою роботою. Вони за це зп отримують та ін.
Мабуть тому, що на проблеми не звертають увагу... Або - да, дійсно нічого не можна зробити.
Розвіяти атмосферу всепропало особисто ви можете елементарно --- надавати супротив позитив або варіанти вирішення проблем. Ніж намагатися модерувати що кому доцільно говорити.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 вер, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...
дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))
є. а знаєте чому. бюджети на Раші для ботоферм чималі, й не лише на найбільші форуми. й їх треба освоювати. ми ж позиціонуємо finance.ua як головний фінансовий форум країни? розумні та цинічні люди на Раші давно гадаю зформували бюджет під цей форум. корисні ідіоти теж є. латентні ватники. але ж є декілька обліківок, про яких нічого не відомо - хто це, звідки - але активно строчать саме на цій гілці. на валютній гілці їх немає, на банківських де-не-де. а от на військовій гілці - пишуть регулярно.
а якщо цього немає, то руські ще дурніші, ніж здається. так яка версія правильніша - руські зовсім дебіли чи там є трошки розумні та цинічні люди, які вміють використовувати бюджети?
Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось? Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди.
За тцк - весь гос аппарат. за права гражданина - темник саботировать провадження
Чем он поможет, если колыбель демократии сша даёт просроченному диктатору награды за вклад в человечество. Так теперь называют узурпацию с диктатурой
Wirująświatła написав:ноль фактов одни предположения. Вы опираетесь на предположения? Ну ок. То что вангуют журналисты конечно интересно, но для конечного результата нужно понимать что в головах у тех кто определяет четкие цифры военной поддержки. Журналист может ванговать что угодно. Никакой ответственности за это нет. И на цифры помощи увы не влияет. А лидеры дающие помощь конфликт глобальным не считают. Поэтому помощь идёт по чайной ложке и отступаем.
У вас помилкове припущення: якщо конфлікт глобальний (або проблема глобальна), то сторони повинні його обов'язково вирішувати через прикладання максимуму зусиль і як можна скоріше. Це не так.
Але саме на цьому побудована ваша аргументація. Наприклад, є глобальна проблема потепління або екологічна і т.д. Але що? Да ніщо... всі потроху чухаються... відповідно власних інтересів. Так і з цим глобальним конфліктом (проблемою) --- агресією рфії проти України.
detroytred написав:Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
ладно я, а байден с трампом и шольцем это видят или только вы с журналистами выдумывающими сенсации.
А газ и сырая нефть которую покупает европа у рф усиляет или ослабляет её?
Вообще я перестаю вам что либо доказывать. Был бы конфликт глобальным китай бы запретил поставку дронов и комплектухи Украине. Но Китай не против заработать и на русской нефти в т.ч.
Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось? Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди.
За тцк - весь гос аппарат. за права гражданина - темник саботировать провадження
Чем он поможет, если колыбель демократии сша даёт просроченному диктатору награды за вклад в человечество. Так теперь называют узурпацию с диктатурой
Бетон, недавнее дело против одного казнокрада мне показало, что первая ступенька распределение дел на судью в рандомном виде работает. Татарову пришлось нехило потрудиться что бы 5 судей играли в самоотвод, болезнь и ещё что-то выдумывали. Т.е. даже на самом высшем щабле надо крутить рулетку 5 раз и приложить немалые усилия что бы наконец попасть на судью защищавшего диплом у Татарова. Раньше всё было по звонку. Мы молодая демократия в которой люди ещё не привыкли платить налоги, и им проще ещё давать взятки. Это путь не только сверху, но и снизу. Вы не несчастный сиромаха, иначе вас бы просто пристрелили в своё время, а не 2000грн в месяц из мест заключения платят. Потенциал есть. Нет у Хустского ТЦК покровительства Ермака, поверьте мне.
detroytred написав:Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
ладно я, а байден с трампом и шольцем это видят или только вы с журналистами выдумывающими сенсации.
Ви вже обманюєте -- я вам і двох докторів наук навів, і голову МВФ, і міністра економіки та фінансів Франції. А ви про мене та журналістів)) Можу ще знайти. Але. Достатньо. Хоча б директорки МВФ.
А вашу думку про локальність війни хто поділяє? Окрім вас, хто бачить?
Прем'єр-міністр Данії: ""Те, що ми зараз бачимо, це те, що РФ зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Москва змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю, на жаль. Це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки були надзвичайно серйозними", – сказала Фредеріксен.* https://rubryka.com/2024/09/23/prem-yer ... ktator-rf/
Бетон написав:4449 помічників у народних депутатів?
До повномасштабного вторгнення у Верховній Раді було 421 депутат, які мали понад 4000 помічників. Нині кількість депутатів зменшилася на 20 осіб, але кількість помічників зросла майже до 4450. Більшість із них працюють на волонтерських засадах, а менша частина — за трудовими договорами.
Тепер кожен депутат може забронювати двох помічників, які працюють за повною ставкою на основі трудового договору.
Ці помічники мають доступ до Верховної Ради та урядових будівель, закритих для більшості. Часто саме такі привілеї, а не зарплата, стають головною мотивацією для роботи помічником.
От мені цікаво ... як ти робишь інженерні розрахунки ... Я вважаю що або ніяк, або з такими помилками, що капець
До чого цифра в 4450 помічників ? Підтверждення цих цифр де ?
Далі, бронювання лише двох, за умови трудового договору, якіх значна меньшість
І в чому привилеї в доступу до будівель ? Ти хочешь мати туди доступ ? Чи це Балашов наспівав