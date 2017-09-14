Додано: Чет 26 вер, 2024 17:16

Letusrock написав: Shaman написав: ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога... ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...

дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом

Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева)) дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописомЦе може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))

є. а знаєте чому. бюджети на Раші для ботоферм чималі, й не лише на найбільші форуми. й їх треба освоювати. ми ж позиціонуємояк головний фінансовий форум країни? розумні та цинічні люди на Раші давно гадаю зформували бюджет під цей форум. корисні ідіоти теж є. латентні ватники. але ж є декілька обліківок, про яких нічого не відомо - хто це, звідки - але активно строчать саме на цій гілці. на валютній гілці їх немає, на банківських де-не-де. а от на військовій гілці - пишуть регулярно.а якщо цього немає, то руські ще дурніші, ніж здається. так яка версія правильніша - руські зовсім дебіли чи там є трошки розумні та цинічні люди, які вміють використовувати бюджети?