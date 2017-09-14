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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1006310064100651006610067>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 52
до кінця 2024 року
17%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
ладно я, а байден с трампом и шольцем это видят или только вы с журналистами выдумывающими сенсации.

А газ и сырая нефть которую покупает европа у рф усиляет или ослабляет её?

Вообще я перестаю вам что либо доказывать. Был бы конфликт глобальным китай бы запретил поставку дронов и комплектухи Украине. Но Китай не против заработать и на русской нефти в т.ч.

Так ви нічого і не доказуєте.
Бо ніяким чином покупка Європою, Китаєм рашонафти або незаборона покупки дронів не спростовують того, що конфлікт може мати глобальний характер.
От ніяк.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:50

  Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.

тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми ;)

не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця :D



коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном.
коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба"
це верх блюзнірства.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16
Україна отримає від США крилаті авіабомби дальністю до 130 км, які підходять для винищувачів F-16. Таке рішення 26 вересня ухвалив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.

"Щоб посилити можливості України для завдання дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності (JSOW)", – заявив Байден.

Також він доручив Міноборони США відремонтувати та передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot і додаткові ракети до неї. Крім цього, Пентагону доручено розширити навчання українських пілотів F-16 – у 2025 році планують підготувати ще 18 осіб.


PS. Вибачаюсь за офф-топ, поки інші чешуть своє ЄГО
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 вер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:53

  Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.


ось твоя брехня яку ти почав розкручувати

  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...


  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.


ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 26 вер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:54

  ЛАД написав:Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны.
Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого.
Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.

Ви викручуєтесь як вуж на сковорідці. Ось що ви написали:
  ЛАД написав:Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.

Ось що означає ця фраза??? Що означає загадкове "не хотелось бы"?
Трамп ніколи не заявляв що "США прекратит поддержку Украины".
Тобто ваша фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що "США прекратит поддержку Украины" коли виберуть Трампа.
А це фактично означає що Трамп поганий.
Так само ця фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що війна закінчиться капітуляцією при Трампі.
Але про Гарріс ви нічого не думаєте(не припускаєте). Типова дволикість для зомбованих, для тих що голосували за Зе і т.д.

За Зе також голосували бо він нічого не говорив(по суті) і нічого не обіцяв, а ПО був просто поганий. Ню-ню, не наступіть на такі ж граблі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:56

  Wirująświatła написав:
‼«‎Якщо Україна та Захід хочуть перемогти, вони повинні визнати, що зараз зазнають поразки», — The Economist

Основні тези матеріалу:
.............
https://www.economist.com/leaders/2024/ ... nge-course

Спасибо за ссылку!
Рекомендую всем почитать саму статью, а не ограничиваться "основними тезами".
Кстати, и вам - там немного и о глобальном значении конфликта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:56

  Shaman написав:«України більше немає». Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з РФ
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.

FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.

«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...


тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном.
зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:59

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:завдяки таким родинам у всіх нас є можливість писати тут на форумі - тому так, це позитивний приклад.

так в тому й була суть претензії повідомлення що розкажщик писав не на своєму прикладі та своїх родичів. а писати як інші герої - таких мастаків вагон з прицепом.

все що пишеш ти та твої колеги - це якийсь треш - все погано, а буде ще гірше. взагалі не бачите прикладів, які дозволяють країні триматися проти такої навали.

й тільки - треба здаватися, треба здаватися...

чому не можна писати про інших? та й власне Будівельник гадаю для перемоги зробив більше, ніж всі його критики разом узяті.


зате твої коментарі це суцільна перемога. процитувати тебе що ти коментуєш до інфи яку викладаєш?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:01

  andrijk777 написав:Трамп ніколи не заявляв що "США прекратит поддержку Украины".

Але Трамп ніколи і не казав, що буде підтримувати Україну

Але таким упоротим, як ти, це не важливо

Він казав, що завершить війну за 24 години
Так він це і зробить.

Припинить допомогу Україні, Путін зайде в Україну далі як по рельсам
А ти скажешь, я помилявся, що таке відбудеться
Це якщо Трамп переможе
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:08

  detroytred написав:Навіщо Зе розкрутив оцю епопею з планом Перемоги, незрозуміло.

Я також ніяк не можу зрозуміти навіщо.
Навіщо він сказав що війна закінчиться в 2024 році, незрозуміло. Гордон туди ж. Подивимось, звичайно, але щось не віриться.
Хоча....Буданов он говорив що Крим в 2023 році візьмуть і що? а нічого...
andrijk777
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