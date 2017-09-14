Додано: Чет 26 вер, 2024 17:54

ЛАД написав: Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны.

Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого.

Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.

Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны.Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого.Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.

ЛАД написав: Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.

Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.

Ви викручуєтесь як вуж на сковорідці. Ось що ви написали:Ось що означає ця фраза??? Що означає загадкове "не хотелось бы"?Трамп ніколи не заявляв що "США прекратит поддержку Украины".Тобто ваша фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що "США прекратит поддержку Украины" коли виберуть Трампа.А це фактично означає що Трамп поганий.Так само ця фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що війна закінчиться капітуляцією при Трампі.Але про Гарріс ви нічого не думаєте(не припускаєте). Типова дволикість для зомбованих, для тих що голосували за Зе і т.д.За Зе також голосували бо він нічого не говорив(по суті) і нічого не обіцяв, а ПО був просто поганий. Ню-ню, не наступіть на такі ж граблі.