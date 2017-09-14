RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10064100651006610067>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 52
до кінця 2024 року
17%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:14

  pesikot написав:Він казав, що завершить війну за 24 години
Так він це і зробить.

Припинить допомогу Україні, Путін зайде в Україну далі як по рельсам

Цікаво як це путін "зайде в Україну як по рельсам" за 24 години? Без допомоги США ми навіть 24 год не протримаємось? :D :D :D

Можеш не відповідати, твою маячню без сміху читати неможливо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5539
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я також ніяк не можу зрозуміти навіщо.
Навіщо він сказав що війна закінчиться в 2024 році, незрозуміло. Гордон туди ж. Подивимось, звичайно, але щось не віриться.

Луценко, на Прямому, казав, що є ще і план Поразки. Така сама "фантастична пісулька", як і план Перемоги. Коли партнери закономірно його поховають, Зе запропонує Пу демілітарізацію Лівобережжя, тобто, і ми, і кацапи виводять свої війська.
За що купив, за те і продаю...
lapay
 
Повідомлень: 13852
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:19

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Він казав, що завершить війну за 24 години
Так він це і зробить.

Припинить допомогу Україні, Путін зайде в Україну далі як по рельсам

Цікаво як це путін "зайде в Україну як по рельсам" за 24 години? Без допомоги США ми навіть 24 год не протримаємось. :D :D :D

Можеш не відповідати, твою маячню без сміху читати неможливо.

Упороті Трампофіли так і вважають

Смійся, вже було "хоч поржём", що отримали ?

Тому, слюнявчиком собі губи витер, мізки вмикнув і пишешь, як зможе Трамп зупитини війну за 24 години, окрім того, що я написав

Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Это путь не только сверху, но и снизу.

https://censor.net/ua/news/3511737/umye ... tymoshenka
Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівець
Умєров про Кирила Тимошенка
У Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – наголосив міністр.

На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, — ред.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.

За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.

Однак щодо призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. І як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.

Також Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями.

За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.

Також міністр сказав, що Тимошенко його запевнив, що не контактує із Юрієм Голиком. Нагадаємо, Голик є ідеологом "Великого будівництва" і фігурантом корупційної справи: у нього в червні НАБУ проводило обшуки.

Звільнення та призначення Кирила Тимошенка
Повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Одночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.

Усі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3511737
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:27

pesikot
Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.

А за скільки часу Гарріс закінчить війну?
Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 26 вер, 2024 18:29, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5539
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:28

  tester7336 написав:
  Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.

тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми ;)

не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця :D



коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном.
коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба"
це верх блюзнірства.

Шаман - це троль.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:38

  andrijk777 написав:pesikot
Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.

А за скільки часу Гарріс закінчить війну?
Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема

Ти ще більшій дурень, який вважає, що є якась передвиборча гіпербола

А куди поділось, закінчити війну за 24 години ?
Скільки таких разів по 24 годин буде ?
5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, -50, -100 ? Якщо це гіпербола

До речі, ти сам знаєшь значення гіпербола ?
Госпідя, ляпаєшь термінами, значення про які не маєшь щодного уявлення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:46

pesikot

Ніхто не знає, чому оператор 300 тг каналів не пише про чергову партію зброї від США?
Бо вона була «до літа 2023»??


США виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 мільярда доларів США. Про це повідомив президент Зеленський.

Зокрема до пакету увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Hotab
 
Повідомлень: 13269
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2268 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:50

  Hotab написав:pesikot

Ніхто не знає, чому оператор 300 тг каналів не пише про чергову партію зброї від США?

Цього не знає 95% дописувачів цього форуму

Бо у них, ТЦК вже всіх зловило )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:55

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.

Тільки імбеціли не можуть побачити, що Україні і не треба щось додатково пропонувати Заходу "взамен на их оружие и бабки".
Тому що Україна і так вже надає -- послаблює рфію "взамен на их оружие и бабки". В тому числі, як причина для санкцій.

Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.

Ви впевнені, що послаблює? Я ні.

Так, вони втратили на полі бою багато живої сили, старої совкової техніки... але як бачимо на фронті - це для них не критично.

По живій силі - вони налагодили систему рекрутингу і справляються з нами без оголошення мобілізації, на відміну від того, що діється у нас.

По техніці/боеприпасам - вони розкочегарили свою військову промисловість, налагодили поставки мільйонів боєприпасів від своїх партнерів, а наші партнери і досі не можуть наростити об'єми виробництва елементарного стрільна.

Війна значно прискорила розвиток їх військових технологій, особливо по дронотехнологіях вони зараз взують будь-яку країну НАТО.

Санкції - та вони в деякій мірі більше шкодять "Заходу", ніж москалям, заборона продавати їм різний ширпотреб за валюту - так точно.
Schmit
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10064100651006610067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 232657
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 754162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.