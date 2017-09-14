andrijk777 написав:Я також ніяк не можу зрозуміти навіщо. Навіщо він сказав що війна закінчиться в 2024 році, незрозуміло. Гордон туди ж. Подивимось, звичайно, але щось не віриться.
Луценко, на Прямому, казав, що є ще і план Поразки. Така сама "фантастична пісулька", як і план Перемоги. Коли партнери закономірно його поховають, Зе запропонує Пу демілітарізацію Лівобережжя, тобто, і ми, і кацапи виводять свої війська. За що купив, за те і продаю...
Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівець Умєров про Кирила Тимошенка У Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров.
"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – наголосив міністр.
На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, — ред.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.
За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.
Однак щодо призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. І як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям.
"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.
Також Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями.
За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.
Також міністр сказав, що Тимошенко його запевнив, що не контактує із Юрієм Голиком. Нагадаємо, Голик є ідеологом "Великого будівництва" і фігурантом корупційної справи: у нього в червні НАБУ проводило обшуки.
Звільнення та призначення Кирила Тимошенка Повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.
Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.
Одночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.
Усі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3511737
Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.
тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми
не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця
коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном. коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба" це верх блюзнірства.
Ніхто не знає, чому оператор 300 тг каналів не пише про чергову партію зброї від США? Бо вона була «до літа 2023»??
США виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 мільярда доларів США. Про це повідомив президент Зеленський.
Зокрема до пакету увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.
Wirująświatła написав:Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.
Тільки імбеціли не можуть побачити, що Україні і не треба щось додатково пропонувати Заходу "взамен на их оружие и бабки". Тому що Україна і так вже надає -- послаблює рфію "взамен на их оружие и бабки". В тому числі, як причина для санкцій.
Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
Ви впевнені, що послаблює? Я ні.
Так, вони втратили на полі бою багато живої сили, старої совкової техніки... але як бачимо на фронті - це для них не критично.
По живій силі - вони налагодили систему рекрутингу і справляються з нами без оголошення мобілізації, на відміну від того, що діється у нас.
По техніці/боеприпасам - вони розкочегарили свою військову промисловість, налагодили поставки мільйонів боєприпасів від своїх партнерів, а наші партнери і досі не можуть наростити об'єми виробництва елементарного стрільна.
Війна значно прискорила розвиток їх військових технологій, особливо по дронотехнологіях вони зараз взують будь-яку країну НАТО.
Санкції - та вони в деякій мірі більше шкодять "Заходу", ніж москалям, заборона продавати їм різний ширпотреб за валюту - так точно.