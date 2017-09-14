ЛАД написав:Я не писал, хороший Трамп или плохой. Вообще не очень понимаю такой постановки вопроса о президенте, тем более, другой страны. Ничего особо хорошего в 2017-2021 я не увидел. Так же, как и плохого. Как закончится война, я не знаю. Ни при Трампе, ни при Харрис. Гадать на кофейной гуще не буду.
Ви викручуєтесь як вуж на сковорідці. Ось що ви написали:
ЛАД написав:Но не хотелось бы, чтобы Трамп просто заявил, что США прекращает поддержку Украины, и в результате мы вынуждены были фактически подписать капитуляцию.
Ось що означає ця фраза??? Що означає загадкове "не хотелось бы"? Трамп ніколи не заявляв що "США прекратит поддержку Украины". Тобто ваша фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що "США прекратит поддержку Украины" коли виберуть Трампа. А це фактично означає що Трамп поганий. Так само ця фраза означає що ви думаєте(припускаєте) що війна закінчиться капітуляцією при Трампі. Але про Гарріс ви нічого не думаєте(не припускаєте). Типова дволикість для зомбованих, для тих що голосували за Зе і т.д.
За Зе також голосували бо він нічого не говорив(по суті) і нічого не обіцяв, а ПО був просто поганий. Ню-ню, не наступіть на такі ж граблі.
Вы знаете, ваше рассуждение очень напоминает старый анекдот" "Мама, он меня сукой обозвал!". Примитивненько. Да, я допускаю, что Трамп может прекратить поддержку Украины. Такое допущение я делаю из его высказываний и высказываний его вице Вэнса. Т.е. я допускаю, что он может оказаться "плохим" для нас. При этом он может оказаться "хорошим" для Америки. А избирают его американцы для себя, а не украинцы. Для Харрис я ничего не допускаю, т.к., скорее всего, она продолжит политику Байдена. При этом сама она об Украине толком ничего не высказывала. Поэтому я "допускать" ничего не могу - нет никаких оснований для хоть каких-то допущений. Если вам сильно хочется, могу допустить, что она тоже может прекратить поддержку Украины. Вас это успокоит? Более того, я могу допустить,что в Европе к власти придут правые (или левые) радикалы и Европа тоже может прекратить поддержку Украины. Но повторю. Сегодня всё это - гадание на кофейной гуще. А насчёт "зомбованих" так это больше похоже на вас. Вы прямо такой ярый сторонник Трампа. Движение MAGA поддерживаете?
P.s. Вы решили развиваться в сторону "лучших представителей" форума? "Типова дволикість для зомбованих", "як вуж на сковорідці"... Ну-ну.
По техніці/боеприпасам - вони розкочегарили свою військову промисловість,
Просто поцікавтесь скільки вони виробляють (саме виробляють, а не старе , яке скінченне, піднімають зі зберігання) бронетехніки. Від танків до ББМ. А скільки втрачають щомісяця. І зрозумієте по цьому питанню. Так само можете по літакам/вертольотам. Так, їх ще чимало. Але вони таки постійно зменшуються і виробництво не компенсує. Прогнозувати можна довго, сценарії можливі різні. Але точно некоректно казати, що вони «розкочегарились і посилюються».
Хтось багато плескав в долоні з приводу таких вдалих атак Ка-52. Де вони зараз? Поодинокі випадки застосування. Бо рахунок літаючих пішов на десятки, вже дефіцит. І до цього йде і по іншій номенклатурі. Чи втримаємось ми , поки по більшості позицій у кацапів не буде нічого? Питання непросте. Зрадийоби , мамині батончики, готові здаватись зараз. Ні копійки не задонативши зі словами «а що , якби я платив податки не лише на чашку кави в бюджет Ірпеня, і донатив, то хіба ми переможемо?» І таких нажаль багато. І тому питання майбутнього для мене недостатньо ясне.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 вер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:pesikot Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.
А за скільки часу Гарріс закінчить війну? Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема
Ти ще більшій дурень, який вважає, що є якась передвиборча гіпербола
А куди поділось, закінчити війну за 24 години ? Скільки таких разів по 24 годин буде ? 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, -50, -100 ? Якщо це гіпербола
До речі, ти сам знаєшь значення гіпербола ? Госпідя, ляпаєшь термінами, значення про які не маєшь щодного уявлення
гіперболізувати значить надмірно перебільшувати. якщо ти не знаєш такого слова не значить що воно не існує )) коли загуглиш, спробуй заново переосмислити слова Трампа не забуваючи що зараз передвиборча кампанія...
Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівець Умєров про Кирила Тимошенка У Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров.
"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – наголосив міністр.
На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, — ред.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.
За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.
Однак щодо призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. І як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям.
"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.
Також Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями.
За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.
Також міністр сказав, що Тимошенко його запевнив, що не контактує із Юрієм Голиком. Нагадаємо, Голик є ідеологом "Великого будівництва" і фігурантом корупційної справи: у нього в червні НАБУ проводило обшуки.
Звільнення та призначення Кирила Тимошенка Повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.
Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.
Одночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.
Усі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3511737
С другой стороны ⚡️Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи нардепа-беглеца Дмитрука Украине Разыскиваемый находится в Британии.
Это нефиговый прецедент может получится. Надо будет сбегать в ОАЭ, Азию или вообще не дай Бог Буркина-Фасо... Причём для западников пофигу партии
andrijk777 написав:pesikot Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.
А за скільки часу Гарріс закінчить війну? Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема
Ти ще більшій дурень, який вважає, що є якась передвиборча гіпербола
А куди поділось, закінчити війну за 24 години ? Скільки таких разів по 24 годин буде ? 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, -50, -100 ? Якщо це гіпербола
До речі, ти сам знаєшь значення гіпербола ? Госпідя, ляпаєшь термінами, значення про які не маєшь щодного уявлення
гіперболізувати значить надмірно перебільшувати. якщо ти не знаєш такого слова не значить що воно не існує )) коли загуглиш, спробуй заново переосмислити слова Трампа не забуваючи що зараз передвиборча кампанія...
І шо ?
За 24 години Трамп не завершить ? А за скільки завершить, за 36 годин ? за 48 годин ?
Я знаю слова Трампа, він хоче здати Україну ТИ і тобі подібні, хочуть зробити те саме
О , хотів спитати.. так як читаю зараз не все, нема такої можливості.., А що пишуть зрадойоби , ну оця наша «партія миру» на чолі з Летусроком, про поставки зброї?? Їх мабуть дуже огорчають такі факти? Ну типу «затягується війна». Типу «хай би вже прийшов Трамп , припинив постачання і війна закінчиться», так? Зрадойоби, шикуйсь, доповідай позицію!!