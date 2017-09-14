Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівецьУмєров про Кирила ТимошенкаУ Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров."Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так., – наголосив міністр.На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: ", – запевнив Умєров.За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.ОднакІ як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям."Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу,. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.Також Умєров заперечив, що ТимошенкоЗа словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.Також міністр сказав, щоЗвільнення та призначення Кирила ТимошенкаПовідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, щоНагадаємо, на початку 2023 року ВолодимирОдночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на ДніпропетровщиніУсі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн. Джерело: