Hotab написав:О , хотів спитати.. так як читаю зараз не все, нема такої можливості.., А що пишуть зрадойоби , ну оця наша «партія миру» на чолі з Летусроком, про поставки зброї?? Їх мабуть дуже огорчають такі факти? Ну типу «затягується війна». Типу «хай би вже прийшов Трамп , припинив постачання і війна закінчиться», так? Зрадойоби, шикуйсь, доповідай позицію!!
detroytred написав:Бо ніяким чином покупка Європою, Китаєм рашонафти або незаборона покупки дронів не спростовують того, що конфлікт може мати глобальний характер. От ніяк.
хорошо допустим конфликт глобальный, за кого Орбан? А Эрдоган?
Даже в самых глобальных конфликтах бывают неопределившиеся стороны, бывают старающиеся соблюдать нейтралитет. А бывают такие, которые пытаются двух маток сосать. Какое-то время это может даже удаваться.
И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым. Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым. Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
Всё верно. Там об этом тоже говорится. Для незащищённых можно на некоторые товары установить "специальную" (пониженную) ставку НДС. Это не очень хорошо, но как временная мера допустимо.
tester7336 написав:............. что бы НДС давал хороший выхлоп нужно прикрывать схемы по его безосновательному возврату. если сделают ндс 30% или даже больше - то желающих урвать из бюджета на возврате еще больше станет.