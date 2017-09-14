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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1006610067100681006910070>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 52
до кінця 2024 року
17%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:39

  detroytred написав:Бо ніяким чином покупка Європою, Китаєм рашонафти або незаборона покупки дронів не спростовують того, що конфлікт може мати глобальний характер.
От ніяк.
хорошо допустим конфликт глобальный, за кого Орбан? А Эрдоган?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:40

Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:42

  Hotab написав:О , хотів спитати..
так як читаю зараз не все, нема такої можливості.., А що пишуть зрадойоби , ну оця наша «партія миру» на чолі з Летусроком, про поставки зброї?? Їх мабуть дуже огорчають такі факти? :mrgreen:
Ну типу «затягується війна». Типу «хай би вже прийшов Трамп , припинив постачання і війна закінчиться», так?
Зрадойоби, шикуйсь, доповідай позицію!! :D

Одразу видно військового :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо ніяким чином покупка Європою, Китаєм рашонафти або незаборона покупки дронів не спростовують того, що конфлікт може мати глобальний характер.
От ніяк.
хорошо допустим конфликт глобальный, за кого Орбан? А Эрдоган?

Даже в самых глобальных конфликтах бывают неопределившиеся стороны, бывают старающиеся соблюдать нейтралитет. А бывают такие, которые пытаются двух маток сосать. Какое-то время это может даже удаваться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:47

  pesikot написав:Я знаю слова Трампа, він хоче здати Україну

слова то ти знаєш, але їх зміст зрозуміти не можеш.
ще нові слова тобі підкину - "передвиборча риторика".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:51

  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:52

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Я знаю слова Трампа, він хоче здати Україну

слова то ти знаєш, але їх зміст зрозуміти не можеш.
ще нові слова тобі підкину - "передвиборча риторика".

Як градус вже зменьшується )

Від гіперболи, до риторики

То питання теж саме, як за 24 години Доні закінчить війну ?
Це гіпербола чи ріторика ?

Чи може не припинить ?
Чи може просто здасть Україну ?

Давай, кажи, вумнятко ти наше )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:53

  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.


что бы НДС давал хороший выхлоп нужно прикрывать схемы по его безосновательному возврату.
если сделают ндс 30% или даже больше - то желающих урвать из бюджета на возврате еще больше станет.

ТОП-3 схемы безосновательного возмещения НДС

https://zib.com.ua/ru/159623.html
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:57

  stm написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))

Всё верно. Там об этом тоже говорится.
Для незащищённых можно на некоторые товары установить "специальную" (пониженную) ставку НДС. Это не очень хорошо, но как временная мера допустимо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:59

  tester7336 написав:.............
что бы НДС давал хороший выхлоп нужно прикрывать схемы по его безосновательному возврату.
если сделают ндс 30% или даже больше - то желающих урвать из бюджета на возврате еще больше станет.

ТОП-3 схемы безосновательного возмещения НДС

https://zib.com.ua/ru/159623.html

Схемы есть для любых налогов.
ЛАД
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  #<1 ... 1006610067100681006910070>
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