Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Даже в самых глобальных конфликтах бывают неопределившиеся стороны, бывают старающиеся соблюдать нейтралитет Даже в самых глобальных конфликтах бывают неопределившиеся стороны, бывают старающиеся соблюдать нейтралитет

Орбан на нейтралитет не тянет. В Германии тоже полно пророссийских политиков. Почему такое возможно? Потому что Германия, Венгрия, Турция, США не стороны конфликта и каждый (самостоятельный) политик выбирает сам чью сторону поддерживать. За поддержку рф там нет санкций, не кидают в тюрьму, не выписывают космические штрафы.Это ещё одно доказательство что нет никакого глобального конфликта. В Германии не запрещены вк и одноклассники, там можно петь на улице русские песни и певцу ничего не будет. На любой войне много лжи, в частности что конфликт глобальный. Об этом действительно пишут сми (им нужен рейтинг а локальный конфликт между бывшими друзьями читателю не интересен). Так же Зеленский пытается в этом убедить, чтобы охотнее деньги давали. У каждого своя мотивация почему им выгодна та или иная ложь.Вы можете себе представить что в правительстве Черчиля или вообще кто либо из британских политиков был бы за Гитлера? Его бы расстреляли за измену Родины. Потому что Британия была стороной конфликта.