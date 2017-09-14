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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10067100681006910070>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 52
до кінця 2024 року
17%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:59

  pesikot написав:Як градус вже зменьшується )
Від гіперболи, до риторики
То питання теж саме, як за 24 години Доні закінчить війну ?
Це гіпербола чи ріторика ?
Чи може не припинить ?
Чи може просто здасть Україну ?
Давай, кажи, вумнятко ти наше )

ти напевно і в голобородька вірив?
може ще й голосував? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:11

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Даже в самых глобальных конфликтах бывают неопределившиеся стороны, бывают старающиеся соблюдать нейтралитет
Орбан на нейтралитет не тянет. В Германии тоже полно пророссийских политиков. Почему такое возможно? Потому что Германия, Венгрия, Турция, США не стороны конфликта и каждый (самостоятельный) политик выбирает сам чью сторону поддерживать. За поддержку рф там нет санкций, не кидают в тюрьму, не выписывают космические штрафы.

Это ещё одно доказательство что нет никакого глобального конфликта. В Германии не запрещены вк и одноклассники, там можно петь на улице русские песни и певцу ничего не будет. На любой войне много лжи, в частности что конфликт глобальный. Об этом действительно пишут сми (им нужен рейтинг а локальный конфликт между бывшими друзьями читателю не интересен). Так же Зеленский пытается в этом убедить, чтобы охотнее деньги давали. У каждого своя мотивация почему им выгодна та или иная ложь.

Вы можете себе представить что в правительстве Черчиля или вообще кто либо из британских политиков был бы за Гитлера? Его бы расстреляли за измену Родины. Потому что Британия была стороной конфликта.

Орбан из тех, кто хочет двух маток сосать.
До 1940 были сторонники Гитлера. О Мосли не слышали? И только "В начале мая 1940 года вскоре после прихода к власти в Великобритании У. Черчилля Освальд Мосли и большинство руководителей Союза фашистов были интернированы, а в июле 1940 года фашистская организация была запрещена." http://surl.li/bakwtr
На всякий случай напомню - война началась 01.09.1939.
То же самое сейчас в "Германии, Венгрии, Турции, США". Пока конфликт не перешёл горячую фазу.
"Демократия, сэр". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:11

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Як градус вже зменьшується )
Від гіперболи, до риторики
То питання теж саме, як за 24 години Доні закінчить війну ?
Це гіпербола чи ріторика ?
Чи може не припинить ?
Чи може просто здасть Україну ?
Давай, кажи, вумнятко ти наше )

ти напевно і в голобородька вірив?
може ще й голосував? ))

Як ти мимо ...
Я завжди був проти Зеленського

Тож, відповідай на питання )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо ніяким чином покупка Європою, Китаєм рашонафти або незаборона покупки дронів не спростовують того, що конфлікт може мати глобальний характер.
От ніяк.
хорошо допустим конфликт глобальный, за кого Орбан? А Эрдоган?

Відповіді, що Орбан за того або і хоч ні за кого (аналогічно і Ердоган) повинні бути підставою, що тому конфлікт не може бути глобальним?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:16

  detroytred написав:Відповіді, що Орбан за того або і хоч ні за кого (аналогічно і Ердоган) повинні бути підставою, що тому конфлікт не може бути глобальним?
если они стороны глобального конфликта, то должны быть за кого-то. А если ни за кого может и конфликта нет?) Или за кого Шольц, который не разрешает бить немецкими ракетами по рф. Представляете чтобы Рузвельт не разрешал Сталину бить американским оружием по Германии? И таких вопросов очень много. А ответ один - нет никакого глобального конфликта. Запад хочет сохранить с рф отношения, поэтому лишний раз не злят путина системами пво, самолетами ф-16 и др. помощью. Другими словами запад не против чтобы путин чуть чуть победил, а мы чуть-чуть проиграли. Подумаешь граница пройдёт на 200 км западнее, на нас все равно на Западе никто не претендует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 вер, 2024 20:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:16

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:.............
что бы НДС давал хороший выхлоп нужно прикрывать схемы по его безосновательному возврату.
если сделают ндс 30% или даже больше - то желающих урвать из бюджета на возврате еще больше станет.

ТОП-3 схемы безосновательного возмещения НДС

https://zib.com.ua/ru/159623.html

Схемы есть для любых налогов.


ну так и размер схем может увеличится с увеличением НДС.
так что какой будет выхлоп на выходе трудно предсказать.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:21

чомусь ніхто, навіть журналісти які стають копіпастерами,
не прочитав першоджерело (і це не потужний...)
to support the drawdown of U.S. equipment for Ukraine and then replenish U.S. stockpiles.

strengthen Ukraine’s defense industrial base and support its maintenance and sustainment requirements.

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... r-ukraine/
5,5 млрд. - на поповнення запасів США, до кінця року.
2,4 млрд. нам, але це не тільки військова допомога, а в тому числі і ремонтне та промислове обладнання, яке теж необхідне.

В цілому я думаю візит ЗЕ не є провалом.
скоріше результат позитивний, але не без дрібних пройобів ))
а те що план не зайшов - "ефективні менеджери" придумають ще три.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:21

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Потому что конфликт локальный и предложить Западу что то адекватное взамен на их оружие и бабки мы не можем. В то что мы защищаем весь мир от рф верят только имбецилы. Как и в то что в Украине сейчас решается хоть что либо важное. ЕС и нато нас и так не берёт. С этой войной они ничего не теряют. Тем более к коррупции добавилась диктатура.

Тільки імбеціли не можуть побачити, що Україні і не треба щось додатково пропонувати Заходу "взамен на их оружие и бабки".
Тому що Україна і так вже надає -- послаблює рфію "взамен на их оружие и бабки". В тому числі, як причина для санкцій.

Ви ніяк не можете побачити факт -- на дану війну зав'язане протистояння-протиріччя між глобальними (світовими гравцями) Штатами, Європою і Ко - Китаєм і Ко. Одного цього достатньо для визначення конфлікту глобальним.
[/quote]
виталина настолько инфантильна что не понимает простых причинно-следственных связей...
получая информацию из 300тг каналов, на входе г-но -> на выходе г-но...
в педе даже коммерческое обучение не дало даже элементарную способность анализировать информацию...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Відповіді, що Орбан за того або і хоч ні за кого (аналогічно і Ердоган) повинні бути підставою, що тому конфлікт не може бути глобальним?
если они стороны глобального конфликта, то должны быть за кого-то. А если ни за кого может и конфликта нет?)

Да учасники можуть хоч по двічі на день змінювати свою позицію хоч як.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:27

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))

Всё верно. Там об этом тоже говорится.
Для незащищённых можно на некоторые товары установить "специальную" (пониженную) ставку НДС. Это не очень хорошо, но как временная мера допустимо.

Якщо на прикладах, то IMHO в Польщі знижена 8% та 23% звичайна, у Франції: 2.1%, 5.5%, 10%, 20%, 33%.

PS: Ви вчора взяли на свій рахунок мої слова за народілся на рсфср. Це не про вас, я вже писав, того вже свої в окупації розстріляли.
Востаннє редагувалось Water в Чет 26 вер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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