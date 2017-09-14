|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
Якщо їм не вдалося побудувати економічно успішну країну. Саме тут, в грузинському досвіді для нас важливий досвід для вивчення та уникнення від повторення після Перемоги.
а нам типа удалось.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 вер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25005
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
Прохожий
«Не стреляйте в ̶с̶а̶м̶о̶к̶а̶т̶ч̶и̶ц̶у̶ пианиста, он играет как умеет»
Это хорошо что ее заняли на несколько дней спором «глобальный ли конфликт?»
Меньше будет спамить ..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13273
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 2268 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
detroytred написав:
Да учасники можуть хоч по двічі на день змінювати свою позицію хоч як.
тонкий юмор? с утра Черчилль был за Гитлера, а к вечеру стал против.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25005
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:32
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Відповіді, що Орбан за того або і хоч ні за кого (аналогічно і Ердоган) повинні бути підставою, що тому конфлікт не може бути глобальним?
если они стороны глобального конфликта, то должны быть за кого-то. А если ни за кого может и конфликта нет?) Или за кого Шольц, который не разрешает бить немецкими ракетами по рф. Представляете чтобы Рузвельт не разрешал Сталину бить американским оружием по Германии? И таких вопросов очень много. А ответ один - нет никакого глобального конфликта. Запад хочет сохранить с рф отношения, поэтому лишний раз не злят путина системами пво, самолетами ф-16 и т.д.
2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы
была нейтральная Швейцария.
В десятый раз повторяю - бывает горячая фаза конфликта, а бывает "холодная".
Была холодная война между СССР и Западом. Это был конфликт? Да. Причём откровенно признавали друг друга врагами. При этом страны поддерживали более-менее пристойные отношения, торговали, был культурный обмен.
Я вам выше привёл пример - фашисты в Англии действовали вполне законно до мая-июля 1940. Уже даже после явного начала войны. Вы удивительным образом "не замечаете" то, что не хотите.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30390
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:34
а ведь просроченный точно как немецкая актриса. берёт от всех, кто даёт.
подумать только - иногда, мудрые пророчества извергает тот, от кого их совсем не ждёшь.
замахнулся на план пэрэмогы, а приехал с баблом для кентов
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:35
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да учасники можуть хоч по двічі на день змінювати свою позицію хоч як.
тонкий юмор? с утра Черчилль был за Гитлера, а к вечеру стал против.
Звісно мова не про стовпів Заходу і західних цінностей.
Угорщина та Туреччина, на яких ви посилалися, до них не відносяться.
Я пас))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30408
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:36
Сибарит написав:
Это оптимальный вариант с точки зрения целесообразности.
Успіх написав:
А будем на фронт посилати Флайменів, яким крім баклашок з водою і підвальних хоромів - нема чого втрачати???!
У человека, привыкшего к аскетичным условиям существования, значительно больше шансов стать хорошим солдатом. Да и ему самому это дастся легче.
Перестаньте искать мифическую справедливость. Тут хоть бы с логикой и целесообразность как-то справиться
Все то так, але... людина має САМА обирати свій шлях!!!
А не хтось(хто б він не був) за неї вирішувати її долю!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6882
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:39
ЛАД написав:
2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы
была нейтральная Швейцария.
Вона була як гаманець, а як можна забрать сам у себе гаманця? Ми вже колись це обсмоктували, Мусоліні хотів італомовний кантон до італії приєднать. І там шось було, гаманець відстрілювався, збили мериканський літак і вроді декілька німецьких.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Water
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|68494
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|232657
|
|
|6076
|755468
|
|