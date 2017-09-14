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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
Якщо їм не вдалося побудувати економічно успішну країну. Саме тут, в грузинському досвіді для нас важливий досвід для вивчення та уникнення від повторення після Перемоги.
а нам типа удалось.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 вер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
Прохожий
«Не стреляйте в ̶с̶а̶м̶о̶к̶а̶т̶ч̶и̶ц̶у̶ пианиста, он играет как умеет»
Это хорошо что ее заняли на несколько дней спором «глобальный ли конфликт?»
Меньше будет спамить ..
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:28
detroytred написав:
Да учасники можуть хоч по двічі на день змінювати свою позицію хоч як.
тонкий юмор? с утра Черчилль был за Гитлера, а к вечеру стал против.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:32
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Відповіді, що Орбан за того або і хоч ні за кого (аналогічно і Ердоган) повинні бути підставою, що тому конфлікт не може бути глобальним?
если они стороны глобального конфликта, то должны быть за кого-то. А если ни за кого может и конфликта нет?) Или за кого Шольц, который не разрешает бить немецкими ракетами по рф. Представляете чтобы Рузвельт не разрешал Сталину бить американским оружием по Германии? И таких вопросов очень много. А ответ один - нет никакого глобального конфликта. Запад хочет сохранить с рф отношения, поэтому лишний раз не злят путина системами пво, самолетами ф-16 и т.д.
2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы
была нейтральная Швейцария.
В десятый раз повторяю - бывает горячая фаза конфликта, а бывает "холодная".
Была холодная война между СССР и Западом. Это был конфликт? Да. Причём откровенно признавали друг друга врагами. При этом страны поддерживали более-менее пристойные отношения, торговали, был культурный обмен.
Я вам выше привёл пример - фашисты в Англии действовали вполне законно до мая-июля 1940. Уже даже после явного начала войны. Вы удивительным образом "не замечаете" то, что не хотите.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:35
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да учасники можуть хоч по двічі на день змінювати свою позицію хоч як.
тонкий юмор? с утра Черчилль был за Гитлера, а к вечеру стал против.
Звісно мова не про стовпів Заходу і західних цінностей.
Угорщина та Туреччина, на яких ви посилалися, до них не відносяться.
Я пас))
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detroytred
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:36
Сибарит написав:
Это оптимальный вариант с точки зрения целесообразности.
Успіх написав:
А будем на фронт посилати Флайменів, яким крім баклашок з водою і підвальних хоромів - нема чого втрачати???!
У человека, привыкшего к аскетичным условиям существования, значительно больше шансов стать хорошим солдатом. Да и ему самому это дастся легче.
Перестаньте искать мифическую справедливость. Тут хоть бы с логикой и целесообразность как-то справиться
Все то так, але... людина має САМА обирати свій шлях!!!
А не хтось(хто б він не був) за неї вирішувати її долю!
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:39
ЛАД написав:
2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы
была нейтральная Швейцария.
Вона була як гаманець, а як можна забрать сам у себе гаманця? Ми вже колись це обсмоктували, Мусоліні хотів італомовний кантон до Італії приєднать. І там шось було, гаманець відстрілювався, збили мериканський літак і вроді декілька німецьких.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:45
Успіх
А будем на фронт посилати Флайменів, яким крім баклашок з водою і підвальних хоромів - нема чого втрачати???!
Як так?©
А кавалірки куди поділись?
Ти що, не читав оті менторсько-повчальні статті про «доларовий міліонери всього за 20 років, якщо ти сіньор»??
Де його гроші? Він же не витрачає. Отже вони десь є, треба лише вико-виковирнути горщик з-під груші. Модна голки під нігті, він саме покаже де копати . А його звісно що відправити захищати. Є що йому захищати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 26 вер, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:46
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:pesikot
Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола
. Але це не слова на вітер.
А за скільки часу Гарріс закінчить війну?
Не напишешь, то ти знаешь, який ти нікчема
Ти ще більшій дурень, який вважає, що є якась передвиборча гіпербола
А куди поділось, закінчити війну за 24 години ?
Скільки таких разів по 24 годин буде ?
5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, -50, -100 ? Якщо це гіпербола
До речі, ти сам знаєшь значення гіпербола ?
Госпідя, ляпаєшь термінами, значення про які не маєшь щодного уявлення
гіперболізувати значить надмірно перебільшувати.
якщо ти не знаєш такого слова не значить що воно не існує ))
коли загуглиш, спробуй заново переосмислити слова Трампа
не забуваючи що зараз передвиборча кампанія...
да тут уже выстроилась очередь из толкователей слов трампа
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Додано: Чет 26 вер, 2024 20:47
detroytred написав:
Звісно мова не про стовпів Заходу і західних цінностей.
напомнить на США задержали помощь в начале 2024 года? Если б это был их конфликт помощь лилась бы в 3 ручья. Ну или как Польша умыла руки с зерном. На чьей они стороне в нашем "глобальном" конфликте?
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