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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10069100701007110072>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:53

Треба коней більше бити батогом і менше вівса давати!))

Бандерлог

Так, щось ще нема виплат/премії...

Це, мабуть, так вирішили "боротись" з сзч? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:53

  sergey_stasyuk555 написав:чомусь ніхто, навіть журналісти які стають копіпастерами,
не прочитав першоджерело (і це не потужний...)
to support the drawdown of U.S. equipment for Ukraine and then replenish U.S. stockpiles.

strengthen Ukraine’s defense industrial base and support its maintenance and sustainment requirements.

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... r-ukraine/
5,5 млрд. - на поповнення запасів США, до кінця року.
2,4 млрд. нам, але це не тільки військова допомога, а в тому числі і ремонтне та промислове обладнання, яке теж необхідне.

В цілому я думаю візит ЗЕ не є провалом.
скоріше результат позитивний, але не без дрібних пройобів ))
а те що план не зайшов - "ефективні менеджери" придумають ще три.

Я сегодня давал ссылку на первоисточник - заявление Байдена https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraine/ в посте viewtopic.php?p=5771219#p5771219.
Я не виноват, что у нас ссылки смотреть не принято. :)
Но я так понял, что на эти 5,5 млрд. будет поставка вооружений со складов с последующим пополнением запасов амер. армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Подумаешь граница пройдёт на 200 км западнее, на нас все равно на Западе никто не претендует.

отличная тема
а если по договору о прекращении огня "граница" пройдет по Ирпеню и Буче?
онижетамбыли...
норм?

инфантильность 146левела...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 26 вер, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:56

  Water написав:
  ЛАД написав:2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы была нейтральная Швейцария.

Вона була як гаманець, а як можна забрать сам у себе гаманця? Ми вже колись це обсмоктували, Мусоліні хотів італомовний кантон до Італії приєднать. І там шось було, гаманець відстрілювався, збили мериканський літак і вроді декілька німецьких.

Не спорю.
Но была.
Была ещё и Испания, которая официально не участвовала во Второй мировой войне.
Там, правда, вроде, и коррупция помогла:
В мае 2013 года были обнародованы документы, показывающие, что МИ-6 истратило более 200 миллионов долларов в нынешнем эквиваленте, на подкуп высокопоставленных испанских офицеров, судовладельцев и других агентов, чтобы удержать Испанию от войны

http://surl.li/ocarjc
Ещё в Европе остались нейтральными Швеция, Ирландия, Португалия, Андорра, Лихтенштейн, Ватикан, Сан-Марино.
Со Швецией вообще было интересно. Почитайте http://surl.li/gtvuvw. Как раз тот случай - и нашим, и вашим.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:14

  Hotab написав:Schmit

По техніці/боеприпасам - вони розкочегарили свою військову промисловість,


Просто поцікавтесь скільки вони виробляють (саме виробляють, а не старе , яке скінченне, піднімають зі зберігання) бронетехніки.

Ось по стрільну:
росія планує виготовити 2,7 мільйона снарядів у 2024 році — розвідка
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.

А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...?
З Китаєм вони воювати зібрались, от ....
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:16

  Прохожий написав:
  sergey_stasyuk555 написав:гіперболізувати значить надмірно перебільшувати.
якщо ти не знаєш такого слова не значить що воно не існує ))
коли загуглиш, спробуй заново переосмислити слова Трампа не забуваючи що зараз передвиборча кампанія...

да тут уже выстроилась очередь из толкователей слов трампа :mrgreen:

тут через чергу голосувавших за голобородька не протовкнутись ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:17

  ЛАД написав:Со Швецией вообще было интересно. Как раз тот случай - и нашим, и вашим.

Португалія вольфрам всім бажаючим продавала.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:21

  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

В якому випадку буде ефект якщо ХХ% економіки в тіні, або взагалі нулі в бюджет або символічно з мінімалки.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:23

  stm написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))

Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:26

Wirująświatła
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  #<1 ... 10069100701007110072>
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