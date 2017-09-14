ЛАД написав:2 МВ точно была глобальным конфликтом. При этом в центре Европы была нейтральная Швейцария.
Вона була як гаманець, а як можна забрать сам у себе гаманця? Ми вже колись це обсмоктували, Мусоліні хотів італомовний кантон до Італії приєднать. І там шось було, гаманець відстрілювався, збили мериканський літак і вроді декілька німецьких.
Не спорю. Но была. Была ещё и Испания, которая официально не участвовала во Второй мировой войне. Там, правда, вроде, и коррупция помогла:
В мае 2013 года были обнародованы документы, показывающие, что МИ-6 истратило более 200 миллионов долларов в нынешнем эквиваленте, на подкуп высокопоставленных испанских офицеров, судовладельцев и других агентов, чтобы удержать Испанию от войны
http://surl.li/ocarjc Ещё в Европе остались нейтральными Швеция, Ирландия, Португалия, Андорра, Лихтенштейн, Ватикан, Сан-Марино. Со Швецией вообще было интересно. Почитайте http://surl.li/gtvuvw. Как раз тот случай - и нашим, и вашим.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 вер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.
А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...? З Китаєм вони воювати зібрались, от ....
sergey_stasyuk555 написав:гіперболізувати значить надмірно перебільшувати. якщо ти не знаєш такого слова не значить що воно не існує )) коли загуглиш, спробуй заново переосмислити слова Трампа не забуваючи що зараз передвиборча кампанія...
да тут уже выстроилась очередь из толкователей слов трампа
тут через чергу голосувавших за голобородька не протовкнутись ))
И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым. Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?