«З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання – це умови для того, щоб нібито багаті не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Адже кошти на безпеку та оборону, на зарплати військовим – це наші податки, і чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників», - зазначив політик.

Він також зауважив, що завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні», повернеться на роботу, буде платити податки, створюватимуть додану вартість.

« Коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься .