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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10069100701007110072

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:27

  sens написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))

Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?

Если при этом банки выдают заёмные средства которых овердо по сниженным % ставкам именно белым зарплатам и белым работодателям, а остальным светит лишь конверт, то. Какие сделаем выводы?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:33

  Schmit написав:Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.

це без ким чен ина, порівнювати "без" партнерів" не варто...
вчора тут писали про звичайні патрони, яких у рашки в десятки раз більше, а те що своїх патронів у нас НУЛЬ ніхто не написав.
та навіть по грьобаним лопатам кулєбовським немає у нас переваги.
але "пазітівні блохери" продовжують свої бла бла бла ігноруючи весь негатив ))

Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 26 вер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:34

  stm написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым.
Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))

Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?

Если при этом банки выдают заёмные средства которых овердо по сниженным % ставкам именно белым зарплатам и белым работодателям, а остальным светит лишь конверт, то. Какие сделаем выводы?[/quote]


Розкажіть.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:47

  stm написав:
  Бетон написав:
  Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось?
Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?

Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди.
За тцк - весь гос аппарат.
за права гражданина - темник саботировать провадження

Чем он поможет, если колыбель демократии сша даёт просроченному диктатору награды за вклад в человечество. Так теперь называют узурпацию с диктатурой

Бетон, недавнее дело против одного казнокрада мне показало, что первая ступенька распределение дел на судью в рандомном виде работает. Татарову пришлось нехило потрудиться что бы 5 судей играли в самоотвод, болезнь и ещё что-то выдумывали. Т.е. даже на самом высшем щабле надо крутить рулетку 5 раз и приложить немалые усилия что бы наконец попасть на судью защищавшего диплом у Татарова. Раньше всё было по звонку. Мы молодая демократия в которой люди ещё не привыкли платить налоги, и им проще ещё давать взятки. Это путь не только сверху, но и снизу. Вы не несчастный сиромаха, иначе вас бы просто пристрелили в своё время, а не 2000грн в месяц из мест заключения платят. Потенциал есть. Нет у Хустского ТЦК покровительства Ермака, поверьте мне.

Кто не привык платить налоги?
Десятки миллионов людей ежедневно в каждом чеке магазина оплачивают налоги.
Мы, наверное, единственная страна в мире, где при продаже недвижимости, до!!! получения прибыли от продажи, платим налог. Сначала платим государству и только потом получаем деньги от продажи.
Так кто не привык платить налоги?
Откуда у чиновников квартиры в Лондоне?
Откуда у директора государственной школы последняя модель Х5?
Вы хоть представляете какой процент всех государственных закупок превращается в необлагаемый чёрный обнал? Минимум 60%
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:48

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:49

«З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання – це умови для того, щоб нібито багаті не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Адже кошти на безпеку та оборону, на зарплати військовим – це наші податки, і чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників», - зазначив політик.
Він також зауважив, що завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні», повернеться на роботу, буде платити податки, створюватимуть додану вартість.
«Коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься.

https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/253894.html
ще це бронювання не ввели, а вже потрібна термінова переклічка тих хто топив за економічне бронювання ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:54

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit

По техніці/боеприпасам - вони розкочегарили свою військову промисловість,


Просто поцікавтесь скільки вони виробляють (саме виробляють, а не старе , яке скінченне, піднімають зі зберігання) бронетехніки.

Ось по стрільну:
росія планує виготовити 2,7 мільйона снарядів у 2024 році — розвідка
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.

А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...?
З Китаєм вони воювати зібрались, от ....

Спитайте у мухи, здається він називає це «дислексія». Я вам пишу про техніку (включно з бронетехнікою), ви мене цитуєте і пишете про боєприпаси. Теж на курси до Сенса ходили?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:56

  greenozon написав:

Потужно, переможно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:09

  Hotab написав:Я вам пишу про техніку (включно з бронетехнікою)

Нагадаєте скільки Україна виробила танків за 2,5 роки?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:09

  Hotab написав:
  Schmit написав:Ось по стрільну:
росія планує виготовити 2,7 мільйона снарядів у 2024 році — розвідка
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.

А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...?
З Китаєм вони воювати зібрались, от ....

Спитайте у мухи, здається він називає це «дислексія». Я вам пишу про техніку (включно з бронетехнікою), ви мене цитуєте і пишете про боєприпаси. Теж на курси до Сенса ходили?

Якщо партньори елементарного стрільна не годні вже третій рік наростити виробництва, то думаєте, що по техніці краща ситуація?
Російська оборонно-промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані Міністерства оборони Великої Британії.
Щось важко віриться в таку цифру, та все ж, а що у США з Абрамсами?
У 1980-х роках США робили по 75 M1 Abrams у місяць, а тепер виходить лише по 12
Ну тут їх хоч можна зрозуміти, на складах у них їх тисячі і Україні їх не надають.

Але все ж, то хто ког оослабляє?
Schmit
 
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