И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым. Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?
Если при этом банки выдают заёмные средства которых овердо по сниженным % ставкам именно белым зарплатам и белым работодателям, а остальным светит лишь конверт, то. Какие сделаем выводы?
Schmit написав:Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.
це без ким чен ина, порівнювати "без" партнерів" не варто... вчора тут писали про звичайні патрони, яких у рашки в десятки раз більше, а те що своїх патронів у нас НУЛЬ ніхто не написав. та навіть по грьобаним лопатам кулєбовським немає у нас переваги. але "пазітівні блохери" продовжують свої бла бла бла ігноруючи весь негатив ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 26 вер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
И да - тогда быстрый охват всего и зарплат в конвертах; и нет - потому что инфляция, которая бьёт больше по незащищённым. Сейчас 5% ударит по белым зарплатам и официальным прибылям и 1% по ФОПам. Результат инфляция отстрельнет меньше. Всё как бы просто и сложно одновременно ))) как обычно )))
Умовно хто отримує офіційно зп на картку після збільшення ВЗ отримає мЕншу виплату , хто працює доба/2000 грн нічого не втратить . Які робимо висновки?
Если при этом банки выдают заёмные средства которых овердо по сниженным % ставкам именно белым зарплатам и белым работодателям, а остальным светит лишь конверт, то. Какие сделаем выводы?[/quote]
Letusrock написав:Я сам за себе. Вам обовязково бути за когось? Тестер вів діалог з Шаманом, до чого тут ваші видумки про захист когось?
Наконец, а то я уж было подумала что вижу того несчастного сиромаху о котором говорил тестер ) Тогда вопрос номер два. У вас друзей и знакомых гребут с избиениями в Хустский ТЦК. Вы просто смотрите и рассказываете нам на форуме, помочь не пытались? Это ж не чужие люди. За тцк - весь гос аппарат. за права гражданина - темник саботировать провадження
Чем он поможет, если колыбель демократии сша даёт просроченному диктатору награды за вклад в человечество. Так теперь называют узурпацию с диктатурой
Бетон, недавнее дело против одного казнокрада мне показало, что первая ступенька распределение дел на судью в рандомном виде работает. Татарову пришлось нехило потрудиться что бы 5 судей играли в самоотвод, болезнь и ещё что-то выдумывали. Т.е. даже на самом высшем щабле надо крутить рулетку 5 раз и приложить немалые усилия что бы наконец попасть на судью защищавшего диплом у Татарова. Раньше всё было по звонку. Мы молодая демократия в которой люди ещё не привыкли платить налоги, и им проще ещё давать взятки. Это путь не только сверху, но и снизу. Вы не несчастный сиромаха, иначе вас бы просто пристрелили в своё время, а не 2000грн в месяц из мест заключения платят. Потенциал есть. Нет у Хустского ТЦК покровительства Ермака, поверьте мне.
Кто не привык платить налоги? Десятки миллионов людей ежедневно в каждом чеке магазина оплачивают налоги. Мы, наверное, единственная страна в мире, где при продаже недвижимости, до!!! получения прибыли от продажи, платим налог. Сначала платим государству и только потом получаем деньги от продажи. Так кто не привык платить налоги? Откуда у чиновников квартиры в Лондоне? Откуда у директора государственной школы последняя модель Х5? Вы хоть представляете какой процент всех государственных закупок превращается в необлагаемый чёрный обнал? Минимум 60%
«З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання – це умови для того, щоб нібито багаті не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Адже кошти на безпеку та оборону, на зарплати військовим – це наші податки, і чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників», - зазначив політик. Він також зауважив, що завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні», повернеться на роботу, буде платити податки, створюватимуть додану вартість. «Коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься.
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.
А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...? З Китаєм вони воювати зібрались, от ....
Спитайте у мухи, здається він називає це «дислексія». Я вам пишу про техніку (включно з бронетехнікою), ви мене цитуєте і пишете про боєприпаси. Теж на курси до Сенса ходили?
Цьогоріч росія хоче вийти на рівень виробництва боєприпасів у 2,7 мільйона одиниць. Минулого року рф спромоглася виготовити 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм — це лише державне оборонне замовлення.
А що там США - 40к на місяць?, а що все НАТО...? З Китаєм вони воювати зібрались, от ....
Спитайте у мухи, здається він називає це «дислексія». Я вам пишу про техніку (включно з бронетехнікою), ви мене цитуєте і пишете про боєприпаси. Теж на курси до Сенса ходили?