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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10071100721007310074>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:12

  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.

бо ПДВ платять всі, й підвищення цього податку пропорційно розпорошиться на всіх. хоча враховуючи розмір тіньової економіки - може просто збільшиться її частка, хоча зараз це вже не так легко. хоча ФОП будуть за :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:20

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Кстати, о повышении налогов.
"Если вам нужно повысить налоги, повышайте НДС" - https://www.economist.com/leaders/2024/09/26/if-you-must-raise-taxes-raise-vat.
Не знаю, кто автор, но он доказывает, что для экономики лучше всего повышать НДС.


что бы НДС давал хороший выхлоп нужно прикрывать схемы по его безосновательному возврату.
если сделают ндс 30% или даже больше - то желающих урвать из бюджета на возврате еще больше станет.

ТОП-3 схемы безосновательного возмещения НДС

https://zib.com.ua/ru/159623.html

коли пишемо щось конкретне - виходить якась маячня. зрозуміло, що особисто ти в цьому питанні не розбираєшся, лише посилання можеш надати.

а саме - фіктивного повернення ПДВ наразі не існує. ця схема померла під час впровадження електронного адміністрування ПДВ. так з'явилися "скрутки" - але скрутки - це вже скручують реальний ПДВ. це більше відноситься до другої схеми

а перша схема - можу помилятися, але це такий мізер, що якщо це ТОП - то махінацій з ПДВ стало набагато менше. реально - це оці скрутки й фіктивні залишки. це явище ще є 8) але на починається схема з реально сплаченого ПДВ, особливо при імпорті.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:34

  tester7336 написав:
  Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.

тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми ;)

не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця :D

коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном.
коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба"
це верх блюзнірства.

конкретика буде? цитати? тоді йди зі своєю брехнею куди подалі...

а то взяли моду оббріхувати - а що зроблять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:37

  tester7336 написав:
  Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.

ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном

а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:40

  tester7336 написав:
  Shaman написав:«України більше немає». Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з РФ
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.

FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.

«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...

тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном.
зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.

а ну, де тут поливання лайном??? так, власна думка - а в чому вона заангажована??
чи обгрунтовують звинувачення лише слабаки? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:42

  tester7336 написав:зате твої коментарі це суцільна перемога. процитувати тебе що ти коментуєш до інфи яку викладаєш?

знатний флудераст - а інфо нуль. процитуй хоть щось, що співпадало з твоїми звинуваченнями. але одну цитату, а не півсторінки повідомлень ні про що :D

а бомбануло тебе знатно - цікаво, що саме я вгадав? 8) чи все?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:42

  Shaman написав:а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...

да заткнись ти вже.
вигадуєш тут якісь недолугі "трактовки".
бла бла бла
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...

да заткнись ти вже.
вигадуєш тут якісь недолугі "трактовки".

закінчуй з колегою брехню сюди накидати, й не будуть тебе чіпати.
а окрім брехні ти більше нічого не можеш, от біда. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:47

  Shaman написав:закінчуй з колегою брехню сюди накидати, й не будуть тебе чіпати.
а окрім брехні ти більше нічого не можеш, от біда. :D

я то можу тут не писати,
а ти - ні бо продався за три копійки ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:48

Schmit
 
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