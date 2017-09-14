бо ПДВ платять всі, й підвищення цього податку пропорційно розпорошиться на всіх. хоча враховуючи розмір тіньової економіки - може просто збільшиться її частка, хоча зараз це вже не так легко. хоча ФОП будуть за
коли пишемо щось конкретне - виходить якась маячня. зрозуміло, що особисто ти в цьому питанні не розбираєшся, лише посилання можеш надати.
а саме - фіктивного повернення ПДВ наразі не існує. ця схема померла під час впровадження електронного адміністрування ПДВ. так з'явилися "скрутки" - але скрутки - це вже скручують реальний ПДВ. це більше відноситься до другої схеми
а перша схема - можу помилятися, але це такий мізер, що якщо це ТОП - то махінацій з ПДВ стало набагато менше. реально - це оці скрутки й фіктивні залишки. це явище ще є але на починається схема з реально сплаченого ПДВ, особливо при імпорті.
Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.
тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми
не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця
коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном. коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба" це верх блюзнірства.
конкретика буде? цитати? тоді йди зі своєю брехнею куди подалі...
Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.
ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.
ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном
а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.
«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.
FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.
«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.
погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій... важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.
а суб'єктність так, треба виборювати...
тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном. зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.
а ну, де тут поливання лайном??? так, власна думка - а в чому вона заангажована?? чи обгрунтовують звинувачення лише слабаки?