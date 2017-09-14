Я що питав?? Виготовлення, чи з залізного ряду (великі кладовища в Сибіру) відновлення?
Шойгу доповів Путіну, що в останні місяці російські заводи в чотири рази збільшили виробництво бронетехніки, в пʼять разів – танків, а дронів і артилерійських снарядів – у 17 разів. Крім того, в 2023 році РФ виготовила 1500 танків.
Ґьєрстад оцінив дані про танки та вважає, що вони можуть бути правдивими. Щоправда, з одним уточненням – дані включають переобладнані старі моделі й ті, які поставили «на ноги» завдяки «канібалізації» інших танків. Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді збирає вдвічі менше, вважає аналітик.
Хай там як, а Росії вдалося замінити близько 1140 танків, які вона втратила в Україні в 2023-му, саме завдяки розконсервуванню старих моделей.
Експерти попереджають, що запаси старого обладнання Росії вичерпні й дуже скоро головною проблемою Кремля буде розвиток потужностей і можливостей для виробництва новітньої зброї. Так, Т-80 був останньою новою моделлю танку, який Росія виготовила десятки років тому, зазначає WP.