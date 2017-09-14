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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10071100721007310074

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:50

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:закінчуй з колегою брехню сюди накидати, й не будуть тебе чіпати.
а окрім брехні ти більше нічого не можеш, от біда. :D

я то можу тут не писати,
а ти - ні бо продався за три копійки ))

пробуєш зустрічні звинувачення? а кому саме я продався, де платять? - а то я все безкоштовно та безкоштовно :mrgreen:

чоловік сказав "я то можу тут не писати". але то ж треба чоловіком бути :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:55

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:[
я то можу тут не писати,
а ти - ні бо продався за три копійки ))

пробуєш зустрічні звинувачення? а кому саме я продався, де платять? - а то я все безкоштовно та безкоштовно :mrgreen:
чоловік сказав "я то можу тут не писати". але то ж треба чоловіком бути :lol:

та занєфіг, місяць відпочину ))
не сильно вішай тут лапшу людям на вуха ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 23:03

Schmit


Щось важко віриться в таку цифру,


Це добре, отже мозок ще пробує працювати.

Я що питав?? Виготовлення, чи з залізного ряду (великі кладовища в Сибіру) відновлення?


Шойгу доповів Путіну, що в останні місяці російські заводи в чотири рази збільшили виробництво бронетехніки, в пʼять разів – танків, а дронів і артилерійських снарядів – у 17 разів. Крім того, в 2023 році РФ виготовила 1500 танків.

Ґьєрстад оцінив дані про танки та вважає, що вони можуть бути правдивими. Щоправда, з одним уточненням – дані включають переобладнані старі моделі й ті, які поставили «на ноги» завдяки «канібалізації» інших танків. Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді збирає вдвічі менше, вважає аналітик.

Хай там як, а Росії вдалося замінити близько 1140 танків, які вона втратила в Україні в 2023-му, саме завдяки розконсервуванню старих моделей.

Експерти попереджають, що запаси старого обладнання Росії вичерпні й дуже скоро головною проблемою Кремля буде розвиток потужностей і можливостей для виробництва новітньої зброї. Так, Т-80 був останньою новою моделлю танку, який Росія виготовила десятки років тому, зазначає WP.


https://forbes.ua/war-in-ukraine/ne-nov ... 1%96%D0%B2.



Процес відновлення не безкінечний. Запаси не безмежні.



Нижче щось є про наших маминих батончиків.. схованих ухилянтиків.. :lol:
https://www.facebook.com/share/v/zLiygk ... tid=adzO7l
Hotab
 
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