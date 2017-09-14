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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10071100721007310074>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:34

  tester7336 написав:
  Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.

тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми ;)

не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця :D

коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном.
коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба"
це верх блюзнірства.

конкретика буде? цитати? тоді йди зі своєю брехнею куди подалі...

а то взяли моду оббріхувати - а що зроблять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:37

  tester7336 написав:
  Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.

ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном

а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:40

  tester7336 написав:
  Shaman написав:«України більше немає». Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з РФ
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.

FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.

«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...

тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном.
зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.

а ну, де тут поливання лайном??? так, власна думка - а в чому вона заангажована??
чи обгрунтовують звинувачення лише слабаки? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 23:03

Schmit


Щось важко віриться в таку цифру,


Це добре, отже мозок ще пробує працювати.

Я що питав?? Виготовлення, чи з залізного ряду (великі кладовища в Сибіру) відновлення?


Шойгу доповів Путіну, що в останні місяці російські заводи в чотири рази збільшили виробництво бронетехніки, в пʼять разів – танків, а дронів і артилерійських снарядів – у 17 разів. Крім того, в 2023 році РФ виготовила 1500 танків.

Ґьєрстад оцінив дані про танки та вважає, що вони можуть бути правдивими. Щоправда, з одним уточненням – дані включають переобладнані старі моделі й ті, які поставили «на ноги» завдяки «канібалізації» інших танків. Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді збирає вдвічі менше, вважає аналітик.

Хай там як, а Росії вдалося замінити близько 1140 танків, які вона втратила в Україні в 2023-му, саме завдяки розконсервуванню старих моделей.

Експерти попереджають, що запаси старого обладнання Росії вичерпні й дуже скоро головною проблемою Кремля буде розвиток потужностей і можливостей для виробництва новітньої зброї. Так, Т-80 був останньою новою моделлю танку, який Росія виготовила десятки років тому, зазначає WP.


https://forbes.ua/war-in-ukraine/ne-nov ... 1%96%D0%B2.



Процес відновлення не безкінечний. Запаси не безмежні.



Нижче щось є про наших маминих батончиків.. схованих ухилянтиків.. :lol:
https://www.facebook.com/share/v/zLiygk ... tid=adzO7l
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 00:06

  Shaman написав:коли пишемо щось конкретне - виходить якась маячня. зрозуміло, що особисто ти в цьому питанні не розбираєшся, лише посилання можеш надати.

а саме - фіктивного повернення ПДВ наразі не існує. ця схема померла під час впровадження електронного адміністрування ПДВ. так з'явилися "скрутки" - але скрутки - це вже скручують реальний ПДВ. це більше відноситься до другої схеми

а перша схема - можу помилятися, але це такий мізер, що якщо це ТОП - то махінацій з ПДВ стало набагато менше. реально - це оці скрутки й фіктивні залишки. це явище ще є 8) але на починається схема з реально сплаченого ПДВ, особливо при імпорті.


знову твої брехливі висновки-фантазії?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 00:06

Hotab как-то писал, что не смотрит видео, которые здесь выкладывают.
Что могу сказать. Точно не надо смотреть видео, которые выкладывают greenozon и Schmit.
И не потому, что они выкладывают видео с "альтернативной" (оппозиционной или ещё какой) точкой зрения.
И не потому, что в этих видео и в их комментариях к видео смакуются наши ошибки и неудачи.
А потому, что там ложь, выдаваемая за истину. Такие видео должны снимать наши враги - вполне в духе и стиле их пропаганды.
Послушал несколько минут в последних двух видео.
Вот первое от Павло Себастьянович. Ложь и передёргивание в каждой фразе с первой минуты. Но когда услышал это...
А чому
4:48
ви хочете бити саме по Росії у вас є
4:51
окуповані території Чому ви не хочете
4:54
бити по окупованих Чому ви не хочете
4:56
знищити ворога на своїй власній
4:58
території на Навіщо ви постійно питаєте
5:01
про удари по Російській Федерації кудись
5:05
там в глуб Території Ну к вам зійшли Ну
5:07
просто знищити тих хто зайшов

Ну знаете... Пусть эта сука приедет на пару дней хотя бы в Харьков (даже не на фронт!), может быть не будет говорить такую ... скажем вежливо, чушь. Стоило бы крепче, но нельзя.

Слушаем второго. TRIGGER MMA - не помню, как его настоящая фамилия. Начинает обсуждать поездку на завод. Ни разбираться, ни думать не надо. Человеку сразу понятно, что виноваты Зеленский, Маркарова и все прочие. Для приличия, правда, упоминаются и предыдущие, в т.ч. даже Порошенко, но об этом одно слово. А дальше идёт поливание грязью действующих.
повезли на внутрішнью партійну зустріч з працівниками заводу в пенсільванії який виготовляє для нас снаряди там чи боєприпаси і так далі І в Сполучених Штатах Америки однозначно розцінили цю зустріч організовану Оксаною маркаровою як втручання в американські вибори на боці демократичної партії

Я убрал для сокращения тайминг, это с 3:41.
Во-первых, не "в Сполучених Штатах Америки", а в верхушке республиканской партии.

Во-вторых, он сам себе противоречит. На 1:07: "здається що це перший і безпрецедентний
якийсь випадок в історії політики Сполучених Штатів Америки коли дуже поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон спікер палати представників відкрито публічно дуже недипломатично можна навіть сказати в такій брутальній або претензійній формі звертається до президента іншої чужої країни з категоричною вимогою вигнати з роботи посла Оксану маркарову". А на 4:08: "Трамп не зміг себе пересилити переступити через себе Ось і відмовився від цієї зустрічі більше того навіть дав вказівку спікеру палати представників майку джонсону теж ніяким чином не реагувати на прохання пропозиції запрошення української сторони".
Так це все робила "поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон" чи Трамп, про якого TRIGGER MMA сам не дуже поважно відгукується: "я чесно скажу я не великої і не сильної там думки про Дональда трампа Я інколи дозволяю собі називати його дурним не дуже розумним і навіть дебілом і чомусь вважав що Якщо ця зустріч не відбудеться то це буде на Шкоду дональду трампу тому що він нерозумна людина дурна людина" (на 2:41).

В-третьих, в США пока ставится вопрос о проверке того, является ли всё это вмешательством в предвыборную кампанию. Но у TRIGGER MMA сомнений нет он клеймит маркарову, а ещё больше Зеленского (хотя, по идее, должно бы быть наоборот).

Дальше, простите ни первого, ни второго слушать не стал.
Честно говоря, если когда-то окажется, что эти ребята работали на РФ, не буду сильно удивлён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 00:15

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.

ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
  Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...

  Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.

ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном

а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...


що таке - коли привели твої брехливі цитати почав волати до тих хто навколо?
а ти коли оббріхував питав в когось? ні - ти сам собі вигадав і оббрехав.
то сам тепер і жуй.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 00:26

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:«України більше немає». Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з РФ

погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій...
важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.

а суб'єктність так, треба виборювати...

тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном.
зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.

а ну, де тут поливання лайном??? так, власна думка - а в чому вона заангажована??
чи обгрунтовують звинувачення лише слабаки? :D


як цікаво. у нього власна думка яку він може вісловити а от у інших
  Shaman написав:тому не треба цю брехню писати. пишіть факти, а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба

а в тебе чим підтвержені звинувачення?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

походу стает понятно откуда ноги растут у такой атака на зе.

Time: Команда Зеленського відхилила ідею зустрічі з Трампом у його резиденції

Команди президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа обговорювали можливість їхньої зустрічі в резиденції Трампа. Однак команда Зеленського вирішила відмовитися від цієї ідеї, оскільки це могло б бути сприйнято як підтримка Трампа на виборах, повідомив американський журнал Time у четвер, 26 вересня.

Натомість, як стверджує видання, українці запропонували зустрітися з Трампом на більш «нейтральній території», наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу для спільного інтерв’ю.

Один з українських чиновників повідомив журналу, що цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прибув до США, але перший публічний захід під час поїздки «змінив тон цих дискусій», зазначає Time.

У неділю Зеленський відвідав збройний завод у Скрантоні, Пенсильванія — місті, де народився і виріс президент Байден. У ході візиту його супроводжував демократ, губернатор Пенсильванії та прихильник Камали Гарріс.

«Схоже, він образився», — сказав один з українських чиновників про Трампа.

Проблема, за його словами, полягала у виборі місця: рідному місті чинного президента США.

Як пише Time, на думку оточення Зеленського, у разі перемоги Камали Гарріс, ймовірно, вона подовжить політику адміністрації Байдена, яку Зеленський та його радники вважають «занадто обережною і невизначеною» у війні проти Росії. Перемога Трампа, з іншого боку, відкриває як ризики, так і можливості для українців, кажуть джерела журналу.

Цього тижня, коли Зеленський зустрічався зі світовими лідерами на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, риторика Трампа змінилася, і він почав глузувати з Зеленського на своїх передвиборчих мітингах.

«Ці нападки здивували українців, адже лише два місяці тому, під час ввічливої телефонної розмови, Трамп пообіцяв Зеленському свою підтримку Україні», — зазначає видання.

Time пише, що такі зміни «викликали занепокоєння» в Україні, у тому числі й у команді Зеленського. Проте вони не бачать іншого виходу, як продовжувати намагатися переконати Трампа й здобути його підтримку, додає видання.

«Звісно, ми чуємо все це. Але ми все ще повинні намагатися», — сказав Time посадовець з оточення Зеленського, коментуючи останні висловлювання Трампа.

Основна надія, додав він, полягає в тому, що «погляди Трампа на війну ще не остаточні», і «його непередбачуваний характер може залишити простір для зміни позиції на користь України».
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