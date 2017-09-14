Shaman написав:а цитату яку я навів - це було про Трампа. й так, особисто я вважаю, що обрання Трампа буде проблемою для Америки. бо він людина, яка намагається поламати систему. чули про його ідеї, що йому треба й на третій термін балотуватися та таке інше? але проблему Трампа я не вирішу, це не від мене залежить.
тому так, коли емоційно забарвлюєте повідомлення про проблеми в Україні, теж пишіть - мені не подобається Україна, тому шукаю лише проблеми
не треба мені приписувати свої проблеми - подвійні стандарти. хоча безпрограшна тема для вас - дискутувати можна без кінця
коли шаман - то то він висловлює свою думку навіть коли поливає лайном. коли ж інші, цитую його слова - "а ваші провокаційні необґрунтовані звинувачення не треба" це верх блюзнірства.
конкретика буде? цитати? тоді йди зі своєю брехнею куди подалі...
Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.
ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.
ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном
а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...
Під час свого виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп зробив одну з найбільш різких заяв на адресу Зеленського.
«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили», — стверджує експрезидент США.
FT пише, що Трампа могли розлютити заяви президента України, в яких він поставив під сумнів здатність республіканця швидко укласти угоду з Росією.
«Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене», — сказав він.
погано, коли владу отримує людина, яка приймає важливі рішення під впливом емоцій... важкувато Україні буде у випадку обрання Трампа. хоча може позиція після виборів трохи скоригується.
а суб'єктність так, треба виборювати...
тут все чудово. і твоя власна заангажована думка і поливання лайном. зате інші повинні викладати тільки факти без власних думак.
а ну, де тут поливання лайном??? так, власна думка - а в чому вона заангажована?? чи обгрунтовують звинувачення лише слабаки?
Я що питав?? Виготовлення, чи з залізного ряду (великі кладовища в Сибіру) відновлення?
Шойгу доповів Путіну, що в останні місяці російські заводи в чотири рази збільшили виробництво бронетехніки, в пʼять разів – танків, а дронів і артилерійських снарядів – у 17 разів. Крім того, в 2023 році РФ виготовила 1500 танків.
Ґьєрстад оцінив дані про танки та вважає, що вони можуть бути правдивими. Щоправда, з одним уточненням – дані включають переобладнані старі моделі й ті, які поставили «на ноги» завдяки «канібалізації» інших танків. Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді збирає вдвічі менше, вважає аналітик.
Хай там як, а Росії вдалося замінити близько 1140 танків, які вона втратила в Україні в 2023-му, саме завдяки розконсервуванню старих моделей.
Експерти попереджають, що запаси старого обладнання Росії вичерпні й дуже скоро головною проблемою Кремля буде розвиток потужностей і можливостей для виробництва новітньої зброї. Так, Т-80 був останньою новою моделлю танку, який Росія виготовила десятки років тому, зазначає WP.
Shaman написав:коли пишемо щось конкретне - виходить якась маячня. зрозуміло, що особисто ти в цьому питанні не розбираєшся, лише посилання можеш надати.
а саме - фіктивного повернення ПДВ наразі не існує. ця схема померла під час впровадження електронного адміністрування ПДВ. так з'явилися "скрутки" - але скрутки - це вже скручують реальний ПДВ. це більше відноситься до другої схеми
а перша схема - можу помилятися, але це такий мізер, що якщо це ТОП - то махінацій з ПДВ стало набагато менше. реально - це оці скрутки й фіктивні залишки. це явище ще є але на починається схема з реально сплаченого ПДВ, особливо при імпорті.
Hotab как-то писал, что не смотрит видео, которые здесь выкладывают. Что могу сказать. Точно не надо смотреть видео, которые выкладывают greenozon и Schmit. И не потому, что они выкладывают видео с "альтернативной" (оппозиционной или ещё какой) точкой зрения. И не потому, что в этих видео и в их комментариях к видео смакуются наши ошибки и неудачи. А потому, что там ложь, выдаваемая за истину. Такие видео должны снимать наши враги - вполне в духе и стиле их пропаганды. Послушал несколько минут в последних двух видео. Вот первое от Павло Себастьянович. Ложь и передёргивание в каждой фразе с первой минуты. Но когда услышал это...
А чому 4:48 ви хочете бити саме по Росії у вас є 4:51 окуповані території Чому ви не хочете 4:54 бити по окупованих Чому ви не хочете 4:56 знищити ворога на своїй власній 4:58 території на Навіщо ви постійно питаєте 5:01 про удари по Російській Федерації кудись 5:05 там в глуб Території Ну к вам зійшли Ну 5:07 просто знищити тих хто зайшов
Ну знаете... Пусть эта сука приедет на пару дней хотя бы в Харьков (даже не на фронт!), может быть не будет говорить такую ... скажем вежливо, чушь. Стоило бы крепче, но нельзя.
Слушаем второго. TRIGGER MMA - не помню, как его настоящая фамилия. Начинает обсуждать поездку на завод. Ни разбираться, ни думать не надо. Человеку сразу понятно, что виноваты Зеленский, Маркарова и все прочие. Для приличия, правда, упоминаются и предыдущие, в т.ч. даже Порошенко, но об этом одно слово. А дальше идёт поливание грязью действующих.
повезли на внутрішнью партійну зустріч з працівниками заводу в пенсільванії який виготовляє для нас снаряди там чи боєприпаси і так далі І в Сполучених Штатах Америки однозначно розцінили цю зустріч організовану Оксаною маркаровою як втручання в американські вибори на боці демократичної партії
Я убрал для сокращения тайминг, это с 3:41. Во-первых, не "в Сполучених Штатах Америки", а в верхушке республиканской партии.
Во-вторых, он сам себе противоречит. На 1:07: "здається що це перший і безпрецедентний якийсь випадок в історії політики Сполучених Штатів Америки коли дуже поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон спікер палати представників відкрито публічно дуже недипломатично можна навіть сказати в такій брутальній або претензійній формі звертається до президента іншої чужої країни з категоричною вимогою вигнати з роботи посла Оксану маркарову". А на 4:08: "Трамп не зміг себе пересилити переступити через себе Ось і відмовився від цієї зустрічі більше того навіть дав вказівку спікеру палати представників майку джонсону теж ніяким чином не реагувати на прохання пропозиції запрошення української сторони". Так це все робила "поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон" чи Трамп, про якого TRIGGER MMA сам не дуже поважно відгукується: "я чесно скажу я не великої і не сильної там думки про Дональда трампа Я інколи дозволяю собі називати його дурним не дуже розумним і навіть дебілом і чомусь вважав що Якщо ця зустріч не відбудеться то це буде на Шкоду дональду трампу тому що він нерозумна людина дурна людина" (на 2:41).
В-третьих, в США пока ставится вопрос о проверке того, является ли всё это вмешательством в предвыборную кампанию. Но у TRIGGER MMA сомнений нет он клеймит маркарову, а ещё больше Зеленского (хотя, по идее, должно бы быть наоборот).
Дальше, простите ни первого, ни второго слушать не стал. Честно говоря, если когда-то окажется, что эти ребята работали на РФ, не буду сильно удивлён.
Shaman написав:ти дуже вмієш розмовляти ні про що. де я що вигадав? не бреши. або спробуй аргументувати - ти ось тут написав так - а це не так. а інакше ти просто накидаєш брехню.
ось твоя брехня яку ти почав розкручувати
Shaman написав:питання не в моїх історіях, а в тому, що дехто собі дозволяє зневажливо ставитися до таких історій про війну та фронт. незрозуміло звідки пишучи - чи з України, чи з-за кордону, чи взагалі з Раші...
Shaman написав:зауваження вашого стасюка було в сенсі, що він почав глузувати з родини, де декілька людей воюють в ЗСУ - це нормально? не побачили? шкода.
ти сам вигадав трактовку його слів і почав поливати лайном
а чого ж ти його цитату не наводиш? нехац читачі зроблять свої висновки. а яка ще трактовка може бути у його слів - це навіть не іронія, сарказм...
що таке - коли привели твої брехливі цитати почав волати до тих хто навколо? а ти коли оббріхував питав в когось? ні - ти сам собі вигадав і оббрехав. то сам тепер і жуй.
походу стает понятно откуда ноги растут у такой атака на зе.
Time: Команда Зеленського відхилила ідею зустрічі з Трампом у його резиденції
Команди президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа обговорювали можливість їхньої зустрічі в резиденції Трампа. Однак команда Зеленського вирішила відмовитися від цієї ідеї, оскільки це могло б бути сприйнято як підтримка Трампа на виборах, повідомив американський журнал Time у четвер, 26 вересня.
Натомість, як стверджує видання, українці запропонували зустрітися з Трампом на більш «нейтральній території», наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу для спільного інтерв’ю.
Один з українських чиновників повідомив журналу, що цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прибув до США, але перший публічний захід під час поїздки «змінив тон цих дискусій», зазначає Time.
У неділю Зеленський відвідав збройний завод у Скрантоні, Пенсильванія — місті, де народився і виріс президент Байден. У ході візиту його супроводжував демократ, губернатор Пенсильванії та прихильник Камали Гарріс.
«Схоже, він образився», — сказав один з українських чиновників про Трампа.
Проблема, за його словами, полягала у виборі місця: рідному місті чинного президента США.
Як пише Time, на думку оточення Зеленського, у разі перемоги Камали Гарріс, ймовірно, вона подовжить політику адміністрації Байдена, яку Зеленський та його радники вважають «занадто обережною і невизначеною» у війні проти Росії. Перемога Трампа, з іншого боку, відкриває як ризики, так і можливості для українців, кажуть джерела журналу.
Цього тижня, коли Зеленський зустрічався зі світовими лідерами на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, риторика Трампа змінилася, і він почав глузувати з Зеленського на своїх передвиборчих мітингах.
«Ці нападки здивували українців, адже лише два місяці тому, під час ввічливої телефонної розмови, Трамп пообіцяв Зеленському свою підтримку Україні», — зазначає видання.
Time пише, що такі зміни «викликали занепокоєння» в Україні, у тому числі й у команді Зеленського. Проте вони не бачать іншого виходу, як продовжувати намагатися переконати Трампа й здобути його підтримку, додає видання.
«Звісно, ми чуємо все це. Але ми все ще повинні намагатися», — сказав Time посадовець з оточення Зеленського, коментуючи останні висловлювання Трампа.
Основна надія, додав він, полягає в тому, що «погляди Трампа на війну ще не остаточні», і «його непередбачуваний характер може залишити простір для зміни позиції на користь України».