Додано: П'ят 27 вер, 2024 00:06

А чому

4:48

ви хочете бити саме по Росії у вас є

4:51

окуповані території Чому ви не хочете

4:54

бити по окупованих Чому ви не хочете

4:56

знищити ворога на своїй власній

4:58

території на Навіщо ви постійно питаєте

5:01

про удари по Російській Федерації кудись

5:05

там в глуб Території Ну к вам зійшли Ну

5:07

просто знищити тих хто зайшов

повезли на внутрішнью партійну зустріч з працівниками заводу в пенсільванії який виготовляє для нас снаряди там чи боєприпаси і так далі І в Сполучених Штатах Америки однозначно розцінили цю зустріч організовану Оксаною маркаровою як втручання в американські вибори на боці демократичної партії

как-то писал, что не смотрит видео, которые здесь выкладывают.Что могу сказать. Точно не надо смотреть видео, которые выкладываютИ не потому, что они выкладывают видео с "альтернативной" (оппозиционной или ещё какой) точкой зрения.И не потому, что в этих видео и в их комментариях к видео смакуются наши ошибки и неудачи.А потому, что там ложь, выдаваемая за истину. Такие видео должны снимать наши враги - вполне в духе и стиле их пропаганды.Послушал несколько минут в последних двух видео.Вот первое от Павло Себастьянович. Ложь и передёргивание в каждой фразе с первой минуты. Но когда услышал это...Ну знаете... Пусть эта сука приедет на пару дней хотя бы в Харьков (даже не на фронт!), может быть не будет говорить такую ... скажем вежливо, чушь. Стоило бы крепче, но нельзя.Слушаем второго. TRIGGER MMA - не помню, как его настоящая фамилия. Начинает обсуждать поездку на завод. Ни разбираться, ни думать не надо. Человеку сразу понятно, что виноваты Зеленский, Маркарова и все прочие. Для приличия, правда, упоминаются и предыдущие, в т.ч. даже Порошенко, но об этом одно слово. А дальше идёт поливание грязью действующих.Я убрал для сокращения тайминг, это с 3:41.Во-первых, не "в Сполучених Штатах Америки", а в верхушке республиканской партии.Во-вторых, он сам себе противоречит. На 1:07: "здається що це перший і безпрецедентнийякийсь випадок в історії політики Сполучених Штатів Америки коли дуже поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон спікер палати представників відкрито публічно дуже недипломатично можна навіть сказати в такій брутальній або претензійній формі звертається до президента іншої чужої країни з категоричною вимогою вигнати з роботи посла Оксану маркарову". А на 4:08: "Трамп не зміг себе пересилити переступити через себе Ось і відмовився від цієї зустрічі більше того навіть дав вказівку спікеру палати представників майку джонсону теж ніяким чином не реагувати на прохання пропозиції запрошення української сторони".Так це все робила "поміркована і дуже стримана людина Майк Джонсон" чи Трамп, про якого TRIGGER MMA сам не дуже поважно відгукується: "я чесно скажу я не великої і не сильної там думки про Дональда трампа Я інколи дозволяю собі називати його дурним не дуже розумним і навіть дебілом і чомусь вважав що Якщо ця зустріч не відбудеться то це буде на Шкоду дональду трампу тому що він нерозумна людина дурна людина" (на 2:41).В-третьих, в США пока ставится вопростого, является ли всё это вмешательством в предвыборную кампанию. Но у TRIGGER MMA сомнений нет он клеймит маркарову, а ещё больше Зеленского (хотя, по идее, должно бы быть наоборот).Дальше, простите ни первого, ни второго слушать не стал.Честно говоря, если когда-то окажется, что эти ребята работали на РФ, не буду сильно удивлён.