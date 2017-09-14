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ЗМІ: У Китаї затонув новітній атомний підводний човен
Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь Китаю, пише The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників.
Інцидент, який китайська влада намагалася приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року. І це спіткало країну в той час, коли вона наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.
США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.
“Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай наполегливо намагається скоротити цей розрив. Китай намагається диверсифікувати виробництво атомних підводних човнів. Воно було зосереджене в північно-східному місті Хулудао, але зараз Китай переходить до виробництва атомних ударних підводних човнів на суднобудівному заводі Учан поблизу Уханя”, – пише видання.